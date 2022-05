¿Sabes cuáles son las zonas de playa más seguras de Mazatlán?

Mazatlán. Sin-. En las playas del puerto de Mazatlán existen algunas secciones donde las corrientes de retorno son permanentes, por lo que no son aptas para bañarse; también hay algunas que presentan áreas rocosas, por lo que es importante que las personas que hacen uso de ellas conozcan este tipo de detalles para que no corran ningún riesgo.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, aseguró que Playa Brujas, Cerritos, las zonas frente a los hoteles Quijote Inn, El Cid, en el parador fotográfico del Valentino, frente al parque Ciudades Hermanas y en Olas Altas, son zonas que tienen oleaje alto o son rocosas, por lo que hay que tener mucha precaución.

Por el contrario, hay otras playas que, por la tranquilidad de sus aguas y el no tener un oleaje fuerte, son las más recomendables para el bañista.

"Estas playas son Isla de Chivos, Pinitos, la zona del Monumento al Pescador, la del Pueblo Bonito, frente a los hoteles Costa de Oro y Royal Villas, ahí está tranquilo el mar, no hay corrientes de retorno", agregó.





RESCATES

En lo que va del año, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, se han suscitado en las playas de Mazatlán 66 hechos de rescate a bañistas que no podían salir del mar.

En lo que va del año se han suscitado 66 rescates de bañistas en el mar. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

En el mes de enero se contabilizaron solo dos casos, ninguno en febrero y marzo, en abril se dispararon hasta 55, debido a que se atravesó el periodo vacacional de Semana Santa, en el que ocurrieron la mayoría de estos, y en el transcurso de mayo ya van nueve.

De los 66 reportes, 64 fueron positivos y lamentablemente dos bañistas perdieron la vida. Se llegaron a registrar también rescates masivos de hasta ocho y 10 bañistas al mismo tiempo. El motivo principal por el cual no podían salir del mar, en la mayoría de los casos, es que eran arrastrados por corrientes marinas.





RECOMENDACIONES

Para una estancia tranquila en las playas mazatlecas, Espinoza Bastidas recomendó a los usuarios acercarse a los elementos Salvavidas, en caso de no tener conocimiento de las áreas a las que se van a introducir. Así ellos podrán orientarlos a una playa segura.

Añadió además que es importante aprender a identificar los banderines, no introducirse con pantalón ni en estado de ebriedad, tampoco con flotador cuando corre mucho aire y en caso de no saber nadar, lo más recomendable es no adentrarse mucho al mar.





BANDERINES

Rojo: alto riesgo (no entrar)

Amarillo: entrar con precaución

Verde: playa segura

Blanco: presencia de quemadores o medusas





PARA SABER

- Mazatlán cuenta con 29 secciones de playa, desde punta Cerritos hasta Isla de la Piedra.

- Actualmente, en el Escuadrón de Salvamento Acuático hay 28 elementos activos.