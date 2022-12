Las escuelas deben de producir oportunidades no desigualdades: Mejía López

Mazatlán, Sin.- Al crimen organizado no se le combate con balas, sino con oportunidades y las escuelas deben dárselas a los estudiantes, aseguró el ex Secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López al impartir la conferencia “Un Sueño Llamado Escuela” a integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Mazatlán.

Mencionó que en lo que se llama la “Generación Herida”, de 100 niños que deberían de estar en el nivel de preescolar, que es el más importante, solo hay 31; y de 100 niños que entraron a primero de primaria solamente van a llegar 17 a la universidad.

También puedes leer: Friends of México, la asociación de Mazatlán que ayuda a niños y escuelas de bajos recursos

”Al crimen organizado no se le combate con balas, se le combate con oportunidades y las oportunidades que tú no le des alguien va a llegar a ofrecerlas los del crimen organizado”, dijo.

Recalcó que los aires acondicionados en los planteles educativos nunca van a ser suficientes, las bardas perimetrales tampoco, los baños tampoco, por lo que mejor se debe tomar una decisión sobre para qué se quieren las escuelas.

Problemas educativos

El activista social a favor de la educación reconoció que durante la pandemia del Covid-19 el país se tardó mucho en reabrir los planteles educativos porque en México no sabe para qué quiere las escuelas.

”Por qué nos tardamos tanto en abrir las escuelas, porque México no sabe para qué quiere las escuelas, no me voy a meter en todo esto, llevamos 30 años hablando de temas educativos y al final de cuentas lo que termina sucediendo son los mismos problemas, no se gasta bien, unos dicen que es el sindicato, otros que los profesores y así se nos va pasando la vida 30 años”, expresó.

El también ex dirigente de Mexicanos Primero señaló que durante la pandemia el 20 por ciento los estudiantes abandonaron las escuelas

"Los niños perdieron tres años, esto lo midió la UNAM y Mexicanos Primero; la mayoría sufrió de estrés, sufrió enojo y ansiedad y qué vas hacer con eso, se tiene que atender", concluyó.