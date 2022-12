Las corcholatas de AMLO se gastan el dinero del pueblo en sus campañas: PAN Sinaloa

La presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa señaló que es una desfachatez observar en todo el estado cómo Morena viola la ley al publicitar a sus corcholatas a la presidencia, con actos anticipados de campaña, sin que ninguna autoridad les ponga un hasta aquí.

"Legalmente, esto no debería de estar pasando, pero así son los morenistas, no respetan la ley, los funcionarios que dan publicidad a su imagen candidatizándose, se están aprovechando de sus puestos y de los recursos de los mexicanos y eso no se vale", indicó Roxana Rubio, líder panista.

Roxana Rubio añadió que no es la primera vez que Acción Nacional señala esta falta que se está cometiendo y exigió al gobernador y a los presidentes municipales del estado, que se borren las pintas, que se tumben los anuncios y que mejor se pongan a trabajar en cubrir las necesidades y a gobernar por el bien de los sinaloenses.

Dijo que la publicidad ha aparecido en bardas, equipamiento urbano, incluso en postes de la comisión federal de electricidad, convirtiéndose en un delito federal.

La líder del albiazul mencionó que hace algunos días observó como en Ahome, aparecieron unas imágenes de una de las corcholatas y el presidente municipal de esa región se comprometió a bajar la publicidad, señaló que estará atenta a la situación, que espera que el edil cumpla su palabra y que los demás alcaldes hagan lo propio.