Instalan Comité Morena Progresista en Sinaloa en apoyo a Marcelo Ebrad

Mazatlán, Sin.- Representantes de la sociedad civil organizada promoverán a Marcelo Ebrard rumbo al 2024 en Sinaloa a través del comité Morena Progresista Sinaloa el cual se instaló la semana pasada.

Esta organización tendrá representación en los 18 municipios de la entidad y es un movimiento con presencia nacional, dedicado a promover al hoy secretario de Relaciones Exteriores para que sea candidato a la presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional.

Para ello, la primera encomienda es ganar la encuesta interna del partido que se efectuará el próximo año y dónde van a participar todos los presuntos candidatos.

"Lo que nos une es el apoyo a Marcelo Ebrad, en este proyecto pueden estar todos, son bienvenidos, el único objetivo es que Marcelo Ebrad gane la encuesta de Morena, porque la encuesta de Morena va a ser abierta a toda la sociedad, no nada más a los morenistas", explicó José Manuel Olivares Nuñez, coordinador del comité en zona sur del estado.

Por su parte Jesus Leyva, coordinador a nivel estatal, reslato que cuando Ebrad fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, fue reconocido mundialmente como el mejor alcalde y como secretario de Relaciones Exteriores recuperó el prestigio del país, además de que fue el comisionado para gestionar las vacunas contra el Covid-19 y por tanto tiene la preparación para tomar las riendas del país.

"Se ha preparado por más de 40 años para ser presidente, es el que tiene mejor perfil para ser presidente de la República, porque es una persona preparada, es una persona que conoce de todo, tiene la propuesta de llevar a este país a crecer al doble de cómo está creciendo ahorita", dijo.

No hay "apapachos"

Para Efraín Arreola, coordinador nacional, no hay apapachos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia ninguna "corcholata" y destacó que el candidato saldrá de una encuesta.

Agregó que su trayectoria es muy buena y tiene más cosas positivas que observar, más allá de la polémica de la Línea 12 del metro, de la que asegura la dejó en perfecto estado. También, resaltó que cuando fue Jefe de Gobierno no sé perdieron alcaldías como con Claudia Sheinbaum, que de 16 perdieron nueve.

Vendrá a Sinaloa

Afirmaron que Ebrad es muy respetuoso de la ley y por ello no se ve propaganda de él en las calles, pues no quiere hacer ningún acto anticipado de campaña y el que se instalen estos comités no es lo contrario pues ellos son ciudadanos organizados.

No obstante, sin asegurar aún la fecha adelantaron que Marcelo visitará Sinaloa próximamente y aseguraron que van a reunir a más gente que cuando estuvo Sheinbaum.