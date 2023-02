La UAS suspende clases en Tacuichamona tras detención de Lupe Tapia

Culiacán, Sin.- Debido al operativo de seguridad para capturar a Lupe Tapia, presunto operador de Ismael “El Mayo” Zambada en el poblado de Tacuichamona, la Universidad Autónoma de Sinaloa ordenó la suspensión de clases en la extensión de la preparatoria de esa zona.

“Hay una extensión ahí en Tacuichamona, por supuesto que en esa área pues no, pero aquí en Culiacán no tenemos por qué tomar medidas que no sean coordinadas con la autoridad. Está ahorita sin clases por la cuestión del operativo es lógico, pero fuera de ahí todo está normal”, señaló el rector de la máxima casa de estudios, Jesús Madueña Molina.

Asimismo, enfatizó que por seguridad de los estudiantes de dicha institución se decidió no tener actividad escolar en ese sector solamente este 9 de febrero.

Madueña Molina informó que en esta institución educativa solo dan clases en el turno matutino.

Finalmente, recalcó que una vez que las autoridades de seguridad indiquen que las condiciones permiten reanudar y continuar las actividades escolares en la sindicatura.