La UAS gastó 18 millones de pesos en comprar tortillas en 2020: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- En 2020, la Universidad Autónoma de Sinaloa facturó 18 millones de pesos en compra de tortillas, acusó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Dicha compra fue realizada a empresas que no se dedican a la distribución de alimentos, por lo que el gobernador pidió que se transparente cómo se ejerció ese gasto.

"Que no nos quieran dar la cara limpia cuando la tienen sucia, ese del 2020 no corresponde al actual rector, pero los del 2022 que sacaron los reportajes, si", aclaró.

Asimismo, hizo un llamado para que el rector "no conteste payasadas", refiriéndose a las investigaciones que hay contra el rector de la universidad, Jesús Madueña Molina.

El mandatario estatal comentó que el titular de la institución educativa debe responder con certeza el cómo se están ejerciendo los recursos que se le dotan a la universidad.

Señaló que en el 2022 le dio a la UAS más de 200 millones de pesos que pudieron ser. Empleados para la construcción de carreteras o invertidos en arreglar el drenaje de Mazatlán.

"Nosotros le estamos dando ese dinero y si me doy cuenta por los reportajes y resulta que lo usan para provecho de otra cosa y no de la universidad, pues a poco no creen que me están viendo la cara de tonto", declaró.

Rocha Moya enfatizó que no se trata de una cuestión política, sino que son recursos públicos que tienen que ser transparentados.