La sequía golpea a ganaderos de la sierra de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El sector ganadero de Mazatlán cerrará bien este 2023, pero lamentablemente el panorama en la zona serrana es diferente, informó Jesús Antonio Lizárraga Rivera.

El presidente de la Asociación Ganadera local comentó que a los ganaderos de la zona costera, las pocas lluvias que se presentaron en el puerto los beneficiaron en la producción y la recolección del agua, mientras que los de la zona serrana, que limita los estados vecinos, hasta el momento están sufriendo una fuerte sequía.

Expresó que en pleno diciembre los pastizales parecen “cebollas”, de lo secos que están.

“Estamos cerrando nosotros este año prácticamente con las lluvias que cayeron, pues estamos cerrando un poquito bien, en donde tengo mi desconfianza y vamos a tener problemas, es en la zona serrana. Yo siempre he dicho que no hay que perderla de vista, porque es la que está sufriendo los estragos de la sequía, prácticamente no les cayó nada de agua este año”, dijo.

Lizárraga Rivera mencionó que en algunos de los lugares de la zona serrana que están sintiendo los estragos de la sequía son El Tecomate, La Noria, Los Zapotes y La Osa, entre otros.

Difícil panorama

La situación es preocupante porque la presa Picachos no se llenó completamente, ya que se encuentra en un 65 por ciento de su capacidad, lo que no da buenos pronósticos para el año 2024.

Por ello, el dirigente ganadero llamó al gobernador Rubén Rocha Moya a que se acuerde del sector, ya que es uno de los más nobles, pero también de los más olvidados por parte de las autoridades estatales.