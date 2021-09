La lucha de una madre para que vacunen a su hijo contra el Covid-19

Mazatlán, Sin.- Paola Luévanos Carrillo es la mujer que obtuvo una suspensión de amparo para que su hijo de 14 años reciba la vacuna contra el Covid-19 en Mazatlán, el primer caso ganado en Sinaloa.

Pese a la orden del Juzgado Noveno, y a que ya se cumplieron los plazos establecidos, aún no hay fecha para que el menor reciba la vacuna Pfizer-BioNTech, en su esquema completo.

La también abogada relata cómo fue que decidió recurrir a esta medida legal, luego de que su hijo fue contagiado.

"El que nos dijeran que, llueva, truene o relampaguee, los niños iban a regresar a las clases presenciales, lo sentí agresivo para los menores y autoritario para los padres de familia, además, que una vacuna aplicada le quitara la oportunidad a un adulto, lo sentí también ofensivo".

Fue en los primeros meses de la pandemia cuando a su hijo le dio Covid-19, fue contagiado por el papá y en su desconocimiento que era portador del virus contagio a varios miembros de su familia.

Afortunadamente, el caso del menor de 14 años fue asintomático, pero con un efecto secundario muy fuerte, porque sufrió bullying por sus primos y amigos, que hasta la fecha ha tenido una consecuencia, porque si antes era un poco introvertido, hoy no quiere tener trato con las personas y tampoco con quienes le hicieron burlas y comentarios agresivos.

"Le conseguí una terapia con un psicólogo, para que le diera una plática de orientación, para que entendiera que lo que le comentaron sus primos, amigos y compañeros de la escuela, era meramente el ambiente, lo que estaba circulando, creo que como madre eso te marca, que tus hijos estén en una situación de vulnerabilidad, no solamente de salud, sino emocional".

Para Paola el camino no ha sido fácil, todavía hay mucho que trabajar junto con sus compañeros abogados amparistas, para concluir satisfactoriamente con este caso en el puerto.

Lamenta que en esta pandemia la sociedad ha sido sumamente ciega y manipulable, ya que no entiende cómo es posible que un padre de familia dude en el derecho a la salud de su menor.

"Cada vez nos vemos más vulnerados en nuestra esfera jurídica, esta pandemia nos ha venido a reflejar en una verdad que no habíamos querido voltear a ver, realmente el ciudadano no tiene la libertad que presume, ni tampoco tiene el libre albedrío que quisiera, somos manipulables desde los órganos de instituciones públicas, que están para atender y dar respuesta".

INICIA LA LUCHA

El abogado amparista Héctor Roberto Flores Salazar, integrante del Colegio de Abogados del Sur de Sinaloa, ya había empezado con algunos juicios y él le dijo que presentara el amparo para su hijo.

La asesoraron y ella empezó a armar los expedientes, sacando argumentación, y así fue como se promovió el amparo con base al artículo 128 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo 648/2021 y días después se logró la suspensión y se solicitó a las autoridades responsables rendir su informe previo, en el término de 48 horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda.

La concesión decretada se encuentra supeditada al hecho de que se evalúe al menor por un médico con el objeto de asegurar que su salud no se vea afectada por la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, ya que el menor tiene padecimiento de alergias.

Además de que en un plazo de tres días contados, a partir de que sea notificado, señale fecha y hora para la valoración médica del menor con el objeto de valuar la idoneidad de la aplicación de la vacuna.

Flores Salazar detalla que el plazo ya se venció y todavía no se tiene una fecha para la evaluación médica, ni tampoco para la aplicación de la vacuna.

"A la fecha, el Hospital General es hora que no contesta al juez, ya chequé el expediente y no está la contestación, vamos a tener que presentar un escrito para solicitarle que requiera al director porque ya se le venció el término".

Al no atender las recomendaciones del juez de distrito, el Hospital General estaría incurriendo en desacato y pudiera hacerse acreedor a una sanción.

¿CUÁNTO CUESTA UN AMPARO?

Paola gastó alrededor de 2 mil 600 pesos en copias para formar 29 juegos de todos los expedientes entregados.

Los miembros de este Colegio han decidido no cobrar por brindar estos servicios, pero las personas que soliciten un amparo deben pagar una cuota de recuperación para las copias y traslados.

"Se hacen entre 29 y 30 expedientes. Tiene un costo aproximado en papelería y copias, yo creo que unos 2 mil 600 pesos, más o menos, en puras copias, aunado a los traslados. No se va a cobrar. El amparo que vamos a apoyar en tema social no tendrá costo. Únicamente se va a sacar el costo de los gastos para dejarlo fijo, porque no es fácil, en copias se llevan más de 2 mil pesos y no todos lo tienen".









