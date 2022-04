La gente votará, para que siga AMLO, asegura Estrada Ferreiro

Culiacán, Sin.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo que hasta el momento la consulta para la revocación de mandato ha ido avanzando tranquilamente y que la gente está acudiendo con mucho entusiasmo a emitir su voto a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo que sí puedo decir es que, lo que hemos hecho de trabajo nosotros para promover esto y lo que hizo la gente del gobierno y del Congreso del Estado, el presidente no lo ocupaba, la gente por sí sola va a votar a favor de él, es muy grande el cariño que le tienen al presidente.", aseveró.

En el tema de los "acarreos", dijo que el ayuntamiento no está prestándose para esos actos, esto tras las acusaciones del regidor Sadol Osorio Porras, quien informó que durante el mitin a favor se AMLO, se utilizaron alrededor de 10 vehículos para transportar a las personas al evento.

Cuestionado por El Sol de Sinaloa, sobre si era verdad de que en dicho mitin se habían utilizado camionetas o vehículos para llevar personas contestó lo siguiente:

"A ver, vino gente de Mazatlán, vino gente de otros municipios, a pie no pueden venir, tienen que venir en autobús o en transporte; si en el parque acuático había vehículos oficiales son personas que estuvieron limpiando el parque", respondió.

Foto: Teresa Navia | El Sol de Sinaloa

En ese sentido, indicó que todos los vehículos oficiales del ayuntamiento, están resguardados en este ejercicio de revocación de mandato y aseguró que están rotulados.

Estrada Ferreiro, dijo que utilizar la palabra acarreos no es correcto debido a que las personas no son objetos, sino que más bien son transportadas para un fin bueno o malo.

Feliciano Castro manipula a viudas de policías

Respecto al caso de las viudas de policías disidentes acusó al diputado Feliciano Castro Melendrez de manipular a este grupo, por lo que mencionó que el diputado es quien merece un juicio político y hasta ser removido del partido Morena, además señaló que el gobernador Rubén Rocha Moya, se presta para este tipo de cosas en su contra.

"Merece que lo expulsen de todos lados, es un mafioso del Congreso, tiene una mafia constitucional ahí, yo espero que el Gobernador recapacite y que sea honesto y haga las cosas correctamente, es todo lo que le pido, yo no he cometido ninguna falta en contra de nadie y cuando he hablado mal del gobernador es porque él provoca que lo haga, tengo que contestarle, callado no me voy a quedar y él me conoce", manifestó.

Finalmente, reiteró que hace responsable a Feliciano Castro Melendrez y al gobernador Rubén Rocha Moya de lo que le pase a él y a su familia.

"Es increíble que un gobernador que se dice de Morena, esté patrocinando una causa de estas", mencionó.