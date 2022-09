La alianza “Va por México” debe ser prioridad para el PRI: Cinthia Valenzuela

Culiacán, Sin.- La presidenta estatal del PRI, Cinthia Valenzuela, advirtió que mediante una larga conversación que sostuvo con su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, le dijo que el PRI Sinaloa no va a permitir que ninguna iniciativa trastoque la alianza “Va por Sinaloa, va por México”.

Precisó que de frente le dijo la gran preocupación que tiene la militancia priista de Sinaloa –comités municipales, ex presidentes del partido– por el mensaje que mandan los partidos PAN y PRD, porque no hay un solo priista que no esté preocupado ya que todos están convencidos que la alianza es la oportunidad que se tiene para ser una opción competitiva en el 2024.

“Así se lo expresé al presidente, mi obligación como presidenta y representante de la militancia de un estado tan fuerte como Sinaloa fue decirle el sentir de los priistas en Sinaloa. Nuestro respaldo a la dirigencia nacional, ese siempre ha estado en todo momento, pero hoy como PRI Sinaloa aspiramos a que no se trastoque la alianza. No vamos a permitir que ninguna iniciativa, mucho menos un tema que cuando ya hay un acuerdo en común, trastoque algo tan importante como es la Alianza “Va por Sinaloa y va por México”, señaló.

La también diputada local insistió que el PRI tiene que ser ese partido preponderante, tiene que ser el partido que unifique la alianza, que sea realmente ese factor de unidad y no de división.

“Él nos comentó a los 32 comités directivos estatales que por supuesto era una prioridad para el CEN del PRI, sin embargo, que era normal en las negociaciones que se se están llevando a cabo que pueda haber fracturas, pero yo le manifesté que la Alianza debe de ser la prioridad para el PRI”, señaló.

Valenzuela Langarica dijo que como priista ese es su deber, más que decirle “presidente estoy contigo, te respaldo”, es hablarle derecho y comunicarle lo que siente verdaderamente la militancia sinaloense.

“Mi deber es decirte lo que está sintiendo la militancia. No lo que siente Cinthia, para el PRI es fundamental contar con la Alianza. En el 2024 tiene que haber dos opciones únicamente: continuar con el rumbo tan equivocado que lleva el país o buscar otra alternativa y esa alternativa debe ser el bloque opositor”, indicó.