Justifica gobernador salarios de maestros: "en su tiempo ganaban 754 pesos a la quincena"

Culiacán, Sin.- Han mejorado las condiciones de los maestros, esa maestra no debió renunciar, fue la respuesta del gobernador Rubén Rocha Moya luego de ser cuestionado por la decisión de una maestra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura que renunció a su plaza de docente debido a los bajos salarios.

Diana Clarisa es el nombre de la maestra adscrita a un plantel educativo del municipio de Ahome, quien en días pasados se volvió viral en redes sociales tras presentar su renuncia en la Secretaría de Educación Pública y Cultura a causa de los bajos salarios.

En el video que subió en su cuenta personal de Tik Tok la maestra comenta “de vocación no se vive” haciendo referencia a las condiciones precarias de los maestros de la secretaría, a lo que Rubén Rocha Moya respondió que fue un error.

“Yo no hubiera renunciado, es lo que te digo. ¿Cuántos quisieran ganar poquito?”, expresó el gobernador.

Argumentó que el maestro debe tener vocación.

Explicó que él inició a dar clases en el año 1969, cuando el salario quincenal era de 754 pesos, por lo que ahora las condiciones laborales y salariales de los docentes son mejores.

“Se necesita tener vocación, yo empecé a trabajar en el 69 (1969) yo ganaba 754 pesos a la quincena, no me alcanzaba, pagaba 300 pesos de alimentación y aparte rentábamos varios maestros un lugar para vivir, no nos alcanzaba”, relató.

“Han mejorado las condiciones del maestro, en la época de nosotros estaba muy cerrado esa posibilidad”.

Rocha Moya justificó los salarios de los maestros, que rondan los 5 mil pesos a la quincena, pues dijo hay muchos maestros que perciben ese salario y están conformes.

“Esa maestra se equivocó, ella debe tener una expresión de otro tipo, no que a ella le gusta ganar mucho y no aplica la vocación, porque miles de maestros ganan lo que ella, y ahí están trabajando”.

Yo lo que le digo a la maestra es que no muestren algo distinto que identifique a los maestros, el maestro tiene que tener vocación

Rubén Rocha Moya