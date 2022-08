Juan Torres truena contra Rocha Moya nombramiento de Fernando Pucheta

Culiacán, Sin.- El diputado federal de Morena, Juan Torres Navarro, aprovechó la conferencia de prensa de la Comisión Ciudadana representativa de la Defensa del Parque Ecológico, para acometer contra el gobernador por haber nombrado a Fernando Pucheta, sub secretario de turismo, ya que dijo que es una persona no moral porque tiene cinco denuncias sin resolver.

“Es lamentable que el gobernador esté metiendo gente no moral en su gabinete, el último caso del expresidente municipal, quien tiene cinco denuncias y todavía hacerlo funcionario. Está bien de acuerdo a la ley, la presunción de inocencia, pero desde el momento en que una persona está acusada y todavía jalarlo a su gabinete, es inconcebible, es inmoral, es anti ético para que un gobernador haga ese tipo de decisiones”, indicó.

Al enumerar las denuncias dijo que la primera es por daño al patrimonio del municipio de Mazatlán, cuando desvió 22.5 millones de pesos, causando un daño hasta el momento de 90 millones de pesos por la compra de 15 hectáreas, mismas que estaban empedradas, en el ejido Palmillas, para instalar un panteón.

La segunda denuncia, acotó, es por desempeño irregular de la función pública, porque el mismo director Donato Guerra Martínez de Bienestar Social, presentó una denuncia con auditorías pendientes desde el 2017, 2018 y 2019 en pliegos y observaciones administrativas o penales de 4 millones de pesos, por obras pagadas y que no fueron hechas, además de que se reportaron que están incompletas.

Tercera denuncia, donde se le acusa del delito de desvío de recursos públicos a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), además de que el Partido del Trabajo lo acusó de que se otorgaron uniformes de muy mala calidad.

Respecto a la cuarta denuncia, dijo que es por fraude a empresas factureras, donde se le involucra por una compra fraudulenta y dolosa de un software por la cantidad de 15 millones de pesos, cuando el precio era de 500 mil pesos, además de que se hizo con empresas inexistentes, es decir, además de que se facturó por empresas fantasmas 15 millones de pesos, destinados a pavimentación, infraestructura hidráulica, equipo táctico para policías, proyectos turísticos, medicinas, que lo desviaron para comprar ese famoso software.

La quinta y última denuncia, aseguró que es por denuncias donde se le acusa de agresión física y verbal contra siete periodistas, misma que fue interpuesta por la asociación de periodistas y que todo terminó en un, perdóname.

“Entonces con ese tipo de subdirector de Turismo del estado ¿qué podemos pensar? ¿qué más va a hacer en Turismo? sin mencionar a otras personas que quizás están por el mismo adjetivo, entonces, yo reprocho terminantemente, no creo que no haya dentro de la sociedad gente digna que no tenga antecedentes de dudabilidad en su honestidad como para ocupar un cargo público en el Gobierno del Estado”, precisó.