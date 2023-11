Juan Alfonso Mejía asegura que morena gobierna con la mentira

Escuinapa, Sin.- El aspirante a la candidatura a la Diputación Federal del distrito I, Juan Alfonso Mejía López, calificó como mentirosos a todos los gobiernos que se encuentran emanados al partido de Morena.

El ex secretario de educación en Sinaloa, señaló como corruptos a los diversos gobernantes y funcionarios públicos, al ser estos unos mentirosos.

"Morena gobierna con la mentira y la mentira es corrupción, tenemos hoy en distintos lugares de Morena como autoridades a gente que no entiende la 'O' por lo redondo, lo que se busca es lealtad y no capacidad para gobernar, la mentira mata".

Agregó que todos los Gobiernos de dicho partido son indiferentes con las necesidades que tiene el pueblo en realidad y siguen diciendo mentiras tratando de engañar al ciudadano.

"No nada más es ignorancia, es indiferencia, no entender la 'O' por lo redondo es simplemente ni siquiera voltear a ver, porque no les importa, hay feminicidios y nadie dice nada, hay pobreza y nadie dice nada, hay escuelas con nadie nada, mamás que se quedaron sin las escuelas de tiempo completo y solamente les dicen que todo está bien, les dicen que les van a dar dinero, pero le suben el precio a los medicamentos, a los alimentos".

Por último, dijo que la mejor alternativa para solucionar los problemas que se tienen en la sociedad, es hablar con la verdad y eso se tiene que hacer.

"Los programas sociales no se van a quitar, eso ya está en la constitución, ahora han tenido otro progreso, perfecto, creemos que lo podemos hacer mejor porque no le vamos a mentir, porque eso le está doliendo a toda la gente" concluyó.