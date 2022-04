Jóvenes de Nuevo León no fueron levantados por policías: Fiscalía

Culiacán. Sin-. La Fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada, descartó que los tres jóvenes de Nuevo León, desaparecidos en Mazatlán, hayan sido privados de su libertad por policías.

"Se mencionaba que habían intervenido patrullas, eso no fue así, nunca lo dijo la denunciante, no participó ninguna corporación policiaca, menos de Fiscalía", aclaró.

También puedes leer: No hay pruebas para inculpar a policías por levantón de jóvenes de Nuevo León

Mencionó que, según versiones, fueron 2 vehículos tipo camionetas con aproximadamente 20 individuos que portaban indumentaria militar o policiaca y fueron quienes los privaron de su libertad.

Foto: Teresa Navia | El Sol de Sinaloa

Además, informó que, los hechos se presentaron a las 3 de la mañana de este domingo, sin embargo, la denuncia si interpuso a las 9 de la noche por un testigo de los hechos y familiar de uno de los jóvenes privados de la libertad.

Quiñonez Estrada, señaló que el padre de uno de los jóvenes acudió también a poner una denuncia, quien ignoraba las causas del suceso.

"En realidad no aportó mucho, inclusive dice que no sabía que su hijo se había dirigido a la ciudad de Mazatlán, que desde el jueves de semana santa no sabía de él y pues no nos pudo aportar ningún dato", dijo.

La Fiscal aseveró que se están siguiendo todos los datos y se están realizando los rastreos telefónicos, reiterando que los familiares no han aportado mucha información.

"Se dice que las personas buscaban a uno de ellos en específico mismo que logró escapar antes de ser privado de la libertad", expresó.