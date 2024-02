Jesús Ibarra se defiende de acusaciones por nepotismo en su candidatura

Culiacán, Sin.- "Nosotros nos dedicamos a trabajar", fue lo que el diputado Jesús Ibarra Ramos afirmó al abordar las acusaciones de nepotismo hechas por la titular de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable del estado, María Inés Pérez Corral, en torno a la elección de Morena para que el legislador sea quien compita en las próximas elecciones por ser diputado federal.

Cabe recordar que en un principio se había propuesto a nivel local a María Inés por el distrito 05, pero finalmente a nivel nacional se resolvió que Ibarra buscaría el curul por la fuerza guinda en representación del distrito 05.

Tras estas revelaciones, la funcionaria estatal afirmó que esto era una prueba de nepotismo, ya que el hermano del congresista, Germán Ibarra Ramos, es el secretario particular del líder del partido, Mario Delgado.

"Yo no soy un consejero ni soy parte de la estructura del partido. Yo he confiado en la voluntad y en el trabajo del partido y sus dirigentes. Yo siempre he jugado y jugaré limpio por la derecha", dijo.

Ibarra no quiso atribuir un motivo a las expresiones de la funcionaria, postuló que el camino a seguir es buscar un proyecto juntos. Consideró a María Inés como una gran mujer, reconociendo su trayectoria.

Por último, abordando la posible sanción mencionada por el gobernador Rubén Rocha Moya, que el partido podría imponer a la secretaría por sus comentarios; el legislador dijo pensar positivo e indicó que todos tienen derecho a expresarse y esperó que a todos les vaya bien.