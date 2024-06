Jaime Montes asegura que sí habrá programa de bombardeo de nubes en Sinaloa

Culiacán, Sin. -Tras las declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya, en las que mencionó que está en riesgo la realización del programa de bombardeo de nubes en Sinaloa para este año por falta de presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, confirmó que sí habrá.

En ese sentido, el funcionario aseguró que no sabe de dónde se sacarán los 25 millones de pesos que se requieren para la implantación del programa de bombardeo de nubes, pero lo que sí sabe, es que el gobernador Rocha Moya nunca ha fallado y no va a fallar.

Montes Salas manifestó que si el gobierno federal no aporta el dinero para el programa de estimulación de lluvias, entonces se tendrá que hacer un esfuerzo a nivel estatal, pero el gobernador es muy echado para delante y se va a hacer.

“Vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero el gobernador es muy echado para adelante, y no podemos decir que no se puede hacer, o que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer”, señaló.

El secretario de Agricultura y Ganadería puntualizó que se tienen dificultades como es natural, porque se tiene que tener los cuidados de no gastar de más y gastar lo que sea necesario, cotizar con varias personas que se interesen, sin embargo, se tiene que hacer todo ese trabajo para eficientar el recurso que es del pueblo y que lo está haciendo muy bien el gobernador.

Montes Salas dejó claro que no habrá límite de vuelos del avión. Sin embargo, los despegues se programan de acuerdo a las condiciones climatológicas y eso puede variar todos los días.

Finalmente, Jaime Montes destacó que de acuerdo con los modelos de pronósticos de lluvias se estima que a partir del 15 de julio se inicien las primeras pruebas del bombardeo de nubes en la zona serrana con la esperanza de que se recuperen los almacenamientos de las presas.