Invitan a misa en honor a las víctimas de desaparición forzada el miércoles 30 de agosto en la Catedral

Mazatlán, Sin. -El colectivo de maderas buscadores de Mazatlán, Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos, solicita el apoyo de la comunidad mazatleca para reunir, recaudar fondos económicos, acopiar herramientas y otros artículos para continuar con las labores de búsqueda de sus seres queridos víctimas de la desaparición forzada.

Misa

Irma Arellanes Hernández, representante del colectivo, informó que el próximo miércoles 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se llevará a cabo una misa en la Catedral de la Inmaculada Concepción a las 12:00 horas, en la que estarán pidiendo para encontrar pronto a sus seres queridos.

A las personas que tengan un familiar desaparecido se les invita a llevar playera blanca, fotos de su familiar, un globo blanco con helio. No es necesario pertenecer al colectivo para acudir.

Kermés

A las 14:00 horas en la Plazuela Zaragoza, junto al Árbol de la Esperanza, se llevará a cabo una kermés para recaudar fondos económicos. Habrá pozole, tamales, pastel de atún, agua, cronchos, entre otros antojitos mexicanos.

Arellanes Hernández mencionó que al no ser una asociación legalmente constituida no pueden recibir donativos, ya que no pueden costear un notario ni un contador público, por ello realizan estás actividades, pues tampoco siempre reciben en apoyo de las autoridades cuando salen a búsqueda.

Apoyos

A las madres rastreadoras también se les puede apoyar donando equipo para continuar con las labores de búsqueda como palas, cubetas, guantes, cubrebocas, camisas manga larga, sombreros para cubrirse del sol, además de suero y agua embotellada.