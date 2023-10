Invitan a las Onceavas Jornadas de Psiquiatría "La salud mental en la nueva normalidad"

Mazatlán, Sin. -El Colegio de Psiquiatras de Mazatlán invitan a todos los profesionales de la salud a participar a las Onceavas Jornadas de Psiquiatría "La salud mental en la nueva normalidad", que se llevará a cabo el día viernes y sábado 10 y 11 de noviembre.

El objetivo de esta jornada es elevar la calidad académica de los trabajadores de la salud mental en Mazatlán, fomentar el trabajo en equipo entre todos los colegas dedicados al área de la salud, así como la prevención y tratamiento de cualquier trastorno mental, favoreciendo a la población en su recuperación o adquisición de habilidades personales y sociales necesarias para su buen funcionamiento dentro de su comunidad.

También puedes leer: Capacitan a UNEMES CAPA para enfrentar el problema de adicciones en el estado

La salud mental se encuentra muy deteriorada, la población no se había expuesto a una situación de alta ansiedad, señaló Enrique Escobar Ríos, presidente del Colegio de Psiquiatras y también presidente del capítulo Sinaloa de la Asociación Psiquiatra Mexicana, al referirse a lo vivido durante y post pandemia.

"Hubo gente que en dos o tres años no salió a la calle, hubo personas que perdieron seres queridos y no se pudieron despedir, hubo gente que tuvo covid, que no se murió, pero que tuvo mucho miedo y todavía no ha superado todo eso", señaló.

Programa de las Onceavas Jornadas de Psiquiatría. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Agregó que estos casos han aumentado el número de consultas relacionadas con enfermedades mentales y emocionales.

Abierto al público

Aunque la jornada está dirigida a psicólogos, psiquiatras, médicos generales, especialistas, enfermeros, trabajadores sociales y estudiantes del área de la salud, también está abierta al público en general.

"Podrán encontrar en el programa temas muy relevantes para cualquier persona, desde depresión posparto que es importantísimo para cualquier mujer, también temas muy interesantes que vemos en psiquiatría como el acompañamiento de un paciente que sufre de alguna crisis psicótica como es merma a la familia en general", expresó Carlos Bush Rodríguez, especialista.

La forma en la que vivimos, añadió, cada vez más conectados a los teléfonos, complicando las relaciones interpersonales y complicando el desarrollo de niños y adultos en cuanto a una convivencia más entendible y sana.

"Vemos en la cotidianidad muchos problemas que tienen que ver con eso, nuestra falta de tolerancia, nuestra incapacidad para sobrellevar la frustración o nuestra capacidad para atender o adaptarnos a distintas desventajas que podemos vivir en la vida cotidiana que de por sí ya es complicada, hay muchas formas de expresar la falta de salud mental", añadió.

El trabajo del psiquiatra, resaltó, es regresar a la persona a su momento más óptimo, recuperar su estado de bienestar y que puedan enfrentar de una mejor manera su vida.

Temas

En la jornada se abordarán temas como las secuelas mentales en pacientes que padecieron Covid-19, psicopatología del trastorno antisocial de la personalidad, trastorno de estrés postraumático, actualidades del fentanilo, depresión postparto, la salud mental y el sistema de salud en México dilemas éticos en psiquiatría, la familia del paciente psicótico, claves para ejercer una sexualidad sana, suicidio, entre otros.

Sede

Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán, ubicado sobre la calle Río Baluarte 2907, colonia Palos Prietos.

Informes al teléfono 6699812980 o al celular 6699120928.

Costo de inscripción 400 pesos.