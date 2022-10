Capacitan a UNEMES CAPA para enfrentar el problema de adicciones en el estado

Mazatlán, Sin.-"Estamos ante una pandemia de consumo de drogas que nos está rebasando y cómo institución, que nos dedicamos a la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales no nos queda más que seguir preparando a nuestro recurso humano y seguir enviando mensajes de prevención a la sociedad en general", expresó la doctora Martha Alicia Torres Reyes, comisionada estatal de la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (CEPTCA).

En el acto Protocolo de inauguración del Primer Congreso Estatal de UNEMES CAPA, actualización en materia de salud mental y adicciones, que lleva el lema "Fortaleciendo un trato digno y humano con enfoque inclusivo", destacó la importancia de preparar al recurso humano con el que cuenta el gobierno del estado, para hacer frente a este problema de salud pública.

"Este acto es un proceso de enseñanza-aprendizaje, para preparar el recurso humano, la mano profesional con la que el gobierno estatal está atendiendo este problema de salud pública que representan los trastornos mentales, asociados o no al consumo de drogas", destacó.

Agregó que uno de los retos de este nuevo paradigma, propagación y comercio de drogas ilegales, es la fabricación de sustancias con alto grado de impacto, ésto con la finalidad generar una mayor dependencia en menos tiempo y generar más prevención en las personas que llegan a tener contacto con ellas.

Por su parte José Javier Mendoza Velásquez, director de la Coordinación de Estrategias de la Conadic, precisó que se debe entender que la salud mental es un estado dinámico que se alcanza, pero no permanece, por ello se tiene que seguir luchando para que persista.

"El reto no es únicamente disminuir los números qué hablan de las adicciones, sino también construir comunidad impactar en las familias, hacerles saber que sin salud mental no hay salud ni desarrollo", precisó.

Torres Reyes indicó que el mayor reto en la actualidad es la fabricación de drogas sintéticas con mayor grado de impacto en menor tiempo.Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

PARA SABER

Estuvieron presentes la regidora Georgina Quintana Pucheta, en representación del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres; el doctor Christopher Jonathan Cruz Magaña, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, en presentación del secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

Cecilia Pereda Quintero, jefa del Departamento de Salud Mental Cisame; María Dolores Enedina Sánchez Mendoza, coordinadora estatal de Unemes Capa.

Everardo Legazpi Escobedo, subdirector de Desarrollo Técnico en Drogas Lícitas de la Conadic; Alejandra Monserrat Rivera Barrientos, subdirectora regional Zona Occidente de los Unemes Capa de la Conadic.