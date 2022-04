Instalan 31 colilleros por la franja turística

Mazatlán. Sin-. Con la finalidad de evitar que las colillas de cigarro terminen en el océano y contaminen su agua, la organización comunitaria MazConCiencia retomó el proyecto de instalar colilleros por la franja turística.

Sofia Trejo, directora de la organización, informó que estarán colocando alrededor de 31 colilleros desde el embarcadero Playa Sur hasta el Monumento al Pescador en Playa Norte, pasando por el Paseo del Centenario y Olas Altas, colocados en puntos estratégicos donde la gente se reúne a convivir.

"Las colillas son el segundo residuo más encontrado en playas y océanos, el primero los plásticos; de los seis billones de cigarros que se producen al año, se calcula que 4.5 billones se quedan en la naturaleza a través de ríos, en los océanos y ¿por qué nos preocupa tanto?, porque una colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua, ahí nuestra preocupación", informó.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Recordó que el año pasado colocaron 34 colilleros en Mazatlán y otros 20 más en Altata; entre todos juntaron unas 28 mil colillas.

Trejo lamentó que al hacer limpieza de los colilleros no solamente encuentran las bachichas, sino también basura, como desechables y hasta pañales, por lo que hizo el llamado, tanto a los locales como a los visitantes, hacer buen uso de estos contenedores.

La activista ambiental también reconoció que a pesar de los esfuerzos, mucha gente sigue arrojando las colillas al suelo, lo que deja ver qué aún hay trabajo por hacer en materia de educación y concientización, incluso aplicar "mano dura", sancionando a quién tire la basura dónde no debe.

"No hay ese respaldo, es el trabajo en conjunto que se necesita, por supuesto que debe haber mano dura porque no la hay. Creo que somos un lugar turístico donde las personas piensan que todo se puede hacer; necesitamos que nuestras autoridades pongan orden, nos encanta que vengan los visitantes y que disfruten lo que nosotros tenemos aquí, pero también necesitamos que lo cuiden, son los recursos naturales de los cuales nosotros dependemos para vivir, como son la pesca y el turismo, no cuidarlo sería cómo matar la gallina de los huevos de oro", expresó.

Por último, añadió que dentro de un mes, aproximadamente, realizarán la primera limpieza para ver qué tantas colillas han recolectado.