Inseguridad en el municipio es por falta de elementos policíacos: alcalde

La ola de inseguridad que se ha presentado en los últimos días en el municipio no es por falta de estrategia ni mala dirección del titular de la Secretaría Pública, consideró el alcalde Edgar González Zatarain, sino que más bien es por la falta de elementos.

Agregó que quienes cometen actos delictivos ya le tomaron la medida a los rondines que se realizan a bordo de las patrullas y mientras no haya suficiente personal seguirán presentándose este tipo de hechos con cierta frecuencia, pues mientras se avocan a "liberar" cierto asentamiento la inseguridad pega en otra colonia.

"La estrategia ha sido adecuada, ahorita se está solicitando la adquisición de motocicletas para dividir a los elementos, en vez de andar en patrullas, cuatro o cinco elementos, mandarlos en motos y tener mayor presencia", agregó.

Adquisición

La compra será de 30 vehículos de dos ruedas sin mencionar el gasto que se va a generar. El munícipe dijo que se debe seguir la dinámica de los que roban y asaltan, que se mueven a bordo de estas unidades porque son más rápidas y por dónde quiera caben.

Academia de Policías

Aunado a la falta de elementos policiacos, está el poco interés o lo poco atractiva que resulta ya esta profesión entre la ciudadanía por la diversidad de fuentes de empleo que hay en el estado, además de para poder ser policía hay filtros que no todos pasan, no son aptos o no cumplen con el perfil.

El munícipe consideró que es necesario depurar a la corporación de los malos elementos, pero mientras haya déficit no se podrá realizar. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"El asunto es que ya la profesión de Policía no resulta tan atractiva, en Sinaloa hay demasiado empleo y eso ha provocado que muchos se ahuyentaran en la participación en las corporaciones policiacas", dijo.

En la última convocatoria que abrió el municipio, un total 80 personas pasaron los filtros y serán mandados a la Universidad de la Policía en Culiacán, dónde estarán en preparación durante seis meses luego se podrán incorporar a la policía preventiva.