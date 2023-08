Inicia Foro Internacional de Tratamiento y Control de las Adicciones 2023 en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Durante la mañana del día martes 29 de agosto del año en curso, se llevó a cabo el inicio del Foro Internacional de Tratamiento y Control de las Adicciones 2023 en Mazatlán, con la asistencia de más de 300 personas comprometidas en alejarse de las adicciones.

El evento contó con la presencia del alcalde municipal Edgar González Zatarain, quien emitió un mensaje conmovedor, enfatizando la importancia de prestar atención a este problema y de trabajar juntos para erradicarlo.

"Es necesario que todos sumemos esfuerzos para combatir las adicciones, es una responsabilidad social que todos debemos asumir. Debemos brindar apoyo y solidaridad a quienes luchan día a día para superar esta enfermedad", expresó el alcalde en la ponencia.

El Foro Internacional de Tratamiento y Control de las Adicciones 2023 continuará durante los próximos días, con la participación de especialistas en la materia, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos en la prevención y tratamiento de las adicciones.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

En el evento también se encontraba el presidente de Red Rehabilita Sinaloa, Víctor Manuel Capaceta, quien asegura que llevan tiempo intentando erradicar las adicciones, en especial de los jóvenes sinaloenses, en donde la media en la que comienzan con adicciones son a los 13 años de edad.

"En Sinaloa es muy común ver a jóvenes de 13 años de edad entrar al mundo de las drogas, pero no porque alguien a esa edad lo haga significa que está bien y tampoco tiene que normalizarse, tenemos tiempo queriendo erradicar esta enorme problemática, esperamos poder lograrlo, no es justo que los jóvenes no tengan las calles seguras, libres de este veneno", comentó Capaceta.