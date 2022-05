Inicia el Festival Internacional Universitario Cultural de la UAS

Culiacán. Sin-. Con el motivo de conmemorar el 149 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, este 5 de mayo se dio inicio a la edición número XXVII del Festival Internacional Universitario (FIUC), el cual contó con la participación de tres cantantes y una banda orquesta.

El evento, llevado a cabo en la explanada del edificio central, contó con la presencia del rector de la universidad, Dr. Jesus Madueña Molina, así como la comunidad universitaria y otros funcionarios.

También puedes leer: Celebra la Universidad Autónoma de Sinaloa su 149 aniversario

La bienvenida

Jesús Madueña dio un discurso para dar inicio con las festividades. “Las y los integrantes de la comunidad Rosalina nos unimos en un abrazo fraterno para conmemorar el 149 aniversario de la fundación de nuestra generosa alma mater” expresó el rector.

Un concierto inició las festividades

Local UAS reconoce la labor de su planta laboral en el Día del Trabajo

“Que mejor manera de celebrar este hecho fundacional, que con acciones tan humanas como el arte”, expreso el Dr. Madueña, para dar inicio al concierto que dio comienzo a las actividades del festival.

Los encargados para abrir el espectáculo musical fueron los maestros de la escuela de música que conforman la “Big Bang UAS”, bajo la batuta del maestro Alfredo Manríquez.

Posteriormente, el tenorio Ricardo Rodríguez interpreto clásicos de la música como “El Mundo”, “Muñeco de Cuerda”, entre otros.

Asimismo, el maestro David Arturo Pimentel presento un repertorio de canciones en inglés como “Can't Take My Eyes Off You” y con un dueto con Ricardo Rodríguez.

El evento, también contó con la participación de Nadia Yuriar, quien interpreto “Piel Canela” y “Frenesí”.

Esto apenas empieza

El festival, que dio comienzo el 5 de mayo, culminara para el día 13 de este mismo mes, y tiene 358 actividades culturales que se llevaran a cabo en el periodo de estas fechas.