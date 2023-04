Infancias rechazadas; niños que no reciben pensión alimenticia

Culiacán, Sin.- En México solo el 25 por ciento de los hijos con padres separados reciben pensión alimenticia, un derecho de los menores y obligación de los padres, quienes se valen de vacíos legales para evadir su responsabilidad, es la historia de Mariana, quien cría sola a sus dos hijos sin recibir pensión alimenticia.

Mariana era joven, tenía 23 años y se encontraba en el último año de la carrera universitaria, ella y su novio Manuel, también de 23 años en aquel momento, decidieron tener hijos, tuvieron dos, un niño y una niña, ambos especiales.

El niño, ahora de 8 años, es autista etapa dos, la niña de 7 años es débil visual, tiene astigmatismo de menos 200 y miopía de 6, requiere tratamiento y equipo de lentes muy costoso; sin embargo, desde su nacimiento, su padre, Manuel Zamudio Monárrez, no se ha hecho responsable.

Mariana sabía que aunque ya no tenía una relación sentimental con el padre de sus hijos, él tenía una responsabilidad con ellos, sabía que sus hijos tenían derecho a recibir una pensión alimenticia, por ello es que le solicitó el apoyo económico, este se negó y Mariana lo intentó por la vía legal, donde tampoco tuvo resultados.

"Yo sabía que era un derecho de ellos y una obligación de él, me parecía muy irracional porque yo no necesitaba un papel que dijera que tengo que darles leche y pañales, yo solo lo hacía y él no", relata Mariana.

"Al tiempo supe que podía obligarlo e intenté por la vía legal, le metí demanda de pensión alimenticia y no funcionó, él dejó de trabajar para no darme pensión porque se lo iban a descontar vía nómina".

Recuerda que al inicio de la relación Manuel era responsable, cumplía con sus obligaciones y aportaba a la relación, sin embargo, al nacer la segunda hija se desentendió, abandonó a Mariana e inició otras relaciones, donde procreó tres hijos más.

"Como él tenía tres hijos más, les tocaba como el 5 por ciento de su sueldo, estaba peleando no darles, entonces lo dejé así, explicó la madre.

"Estaba muy comprometido él al principio de la relación, todo iba muy bien, no era tan responsable como hubiera querido porque éramos muy chicos, él tenía 23 y yo también, ambos estudiábamos la universidad, éramos estudiantes y papás al mismo tiempo".

Educar sola a sus hijos ha sido difícil, más si se trata de dos niños especiales, quienes requieren atención a cada momento y un equipo médico costoso.

Pese a su situación, Mariana ha tratado de proteger y preservar la infancia de sus hijos, garantizando en todo momento su bienestar y desarrollo integral.

Al principio fue complicado porque uno no sabes como mamá todo lo que un niño necesita", explicó.

"El niño por su condición no me habla mucho, pero a veces lo siento con la necesidad de querer expresar su necesidad, mi hija si me pregunta por él, yo nunca les hablé mal de él, porque parte de cuidar su infancia es no traumarlos con estos acontecimientos".

Legislación

En marzo de este año, el Senado de la República modificó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para que los padres que no pasen pensión alimenticia no puedan acceder a trámites como la licencia de conducir o el pasaporte.

Con estas reformas quienes se encuentren en el registro de deudores alimenticios tampoco podrán asumir cargos de personas juzgadoras en el ámbito local y federal, no podrán realizar trámites ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles ni solicitar matrimonio en el registro civil.

Recientemente, el Senado aprobó la Ley 3 de 3 que impide que deudores alimentarios accedan a una candidatura o un puesto de elección popular.