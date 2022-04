INE mantendrá vigilado el proceso electoral por la revocación de mandato

Culiacán, Sin.- Se instaló en sesión permanente el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Sinaloa para vigilar y monitorear la jornada de consulta de Revocación de Mandato en el estado.

Jorge Luis Ruelas Miranda, presidente del Consejo Local del INE en el estado, aseguró que se espera una gran participación en esta jornada y que espera se desarrolle de manera tranquila.

Además, hizo votos para que los sinaloenses conviertan este día en una fiesta cívica.Además, aseguró que hay suficientes boletas electorales para que nadie se quede sin votar.

“El INE no quiere que nadie falte y estamos preparados, mandamos una papeleta para cada persona de la lista nominal", señaló.

No tenemos ningún antecedente, esta es la primera a vez que de hace este tipo de ejercicio, entonces no sabemos cuál va a ser el comportamiento, es mucho trabajo, es mucho dinero y no es posible que lo tiremos a la basura", expresó.

A las diez de la mañana, el consejo local del INE volverá a sesionar para conocer como transcurrió la instalación de casillas, si hubo incidencias en la instalación, si no hubo problemas con los observadores y que el material esté completo para los votantes.