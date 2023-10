Incomodidades en colonias de Mazatlán debido a cierre de válvulas de agua potable

Mazatlán, Sin. -Residentes de las colonias Klein, Casas Económicas, 12 de mayo y Bahías de Mazatlán manifestaron su incomodidad debido al cierre de válvulas en la red de distribución de agua potable.

Este cierre se efectuó durante la mañana de este sábado a partir de las 8:30 de la mañana, se presume que será a las 13:00 horas cuando vuelva el agua a las diferentes colonias afectadas.

También puedes leer: Colapsa el drenaje en la colonia Francisco I. Madero

El cierre en las válvulas tiene como objetivo la interconexión de las nuevas redes hidráulicas del proyecto de pavimentación de la calle Petróleos Mexicanos en la colonia Klein de Mazatlán.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán en algunas de las colonias afectadas, los residentes expresaron su preocupación por la falta de agua durante cinco horas.

"Es un problema el hecho de que no tengamos agua tantas horas, desde hace rato que se fue, pero nos tenemos que aguantar de aquí a que terminen, ojalá y no nos dejen tanto tiempo sin agua, porque no guarde nada en las cubetas, solamente tengo lo de los garrafones", expresó Angelina Amarillas, vecina de la colonia 12 de Mayo.

Algunos destacaron la importancia del agua para actividades diarias como la preparación de alimentos, la higiene personal y el cuidado de los niños.

"Yo tengo un niño de meses que tengo que bañar y todo, saque algo de agua para él, pero también somos mi esposo, y mi otro hijo, no es suficiente con el agua que saque para ellos, también se necesita para la hora de la comida", comentó Karely Guzmán, vecina de la colonia Klein.

También manifestaron su deseo de que se minimicen las incomodidades y que la interconexión de las redes hidráulicas se realice de manera eficiente.

"Ojalá que no sea un enfado para fotos aquí, que no sea muy incómodo, más allá de que nos quedamos sin agua un rato, que se minimicen todos los daños, porque es un dolor de cabeza aguantar este tipo trabajos", comentó Kiara Esquivel, vecina de la colonia 12 de mayo.