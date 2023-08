Inauguran ciclo escolar en Cobaes; entregan 200 mdp para rehabilitar planteles

Culiacán, Sin. -“Queríamos conocerlo, pero nunca imaginamos que viniera hasta aquí”, expresaron alegres los estudiantes del plantel 24 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes), ante la presencia del gobernador Rubén Rocha Moya quien acudió a la inauguración del ciclo escolar 2023-2024.

En el evento de inauguración también estuvo presente la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava y el Director General de Cobaes, Santiago Inzunza Cázarez.

Durante su discurso el gobernador exhortó a los estudiantes que cursan el último año del bachillerato a planear su futuro de manera consciente y considerando que no existe un solo camino para triunfar, sino que su propio esfuerzo los hará destacar sin importar la vía que elijan.

"No hay una materia, no hay una llave especial, no hay una sola llave, cualquier llave es suficiente como para pasar a las mejores condiciones de vida y de servicio a la sociedad, de manera que ustedes no, por favor, no se anden frustrando porque no pudieron entrar a tal o cual. No hay una sola carrera que te lleve al estrellato y cualquiera de ellas te puede llevar a sobresalir. Ustedes por favor, sigan su vida tranquila, las cosas ocurren, pero para que ocurran la responsabilidad es muy directa de ustedes", señaló el gobernador.

Tras dar la bienvenida al nuevo ciclo escolar, en especial para los 11 mil alumnos de nuevo ingreso, Santiago Inzunza destacó la cobertura educativa de la institución y refrendó el respaldo de la comunidad institucional al gobernador por su apoyo a través del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa.

Este ha sido clave para contar con una matrícula de 32 mil estudiantes en sus 128 planteles en los 18 municipios de la entidad, por lo que se requiere un mantenimiento constante de sus instalaciones.

“Entre obras ejecutadas y obras comprometidas a este momento, tenemos la cantidad de 144 millones 400 mil pesos, además de recursos propios del Colegio de Bachilleres por el orden de 45 millones 800 mil pesos, que andan rondando casi los 200 millones de infraestructura, para remodelar aulas, canchas, techumbres, cercas, laboratorios y aulas nuevas", expresó el Director General de Cobaes.

Como parte del programa de dotación de aires acondicionados a escuelas públicas de nivel básico, el gobernador anunció que entregará 200 aires a los planteles del Colegio de Bachilleres para apoyar el aprendizaje y desempeño de los estudiantes de esta casa de estudios.