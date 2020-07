Implementa la UAS estrategias en apoyo ante la pandemia

Culiacán, Sin. Ante la presencia de la pandemia del Covid-19, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha implementado diversas estrategias para promover y cuidar la salud de la comunidad, así como garantizar la continuidad académica y contribuir en el combate a la enfermedad.

Desde la llegada contingencia sanitaria, la institución educativa se constituyó un Comité de Salud, integrado por médicos especialistas, quienes diseñaron un Plan de Prevención y de Acción contra el Covid-19 desde el pasado mes de enero.

“Se han tenido resultados muy satisfactorios en cuanto a la respuesta a los mecanismos, la socialización de cómo prevenir, cómo tratar, cómo evitar salir afectados con esta pandemia” dijo el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera.

Junto a estas estrategias, los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas (FCQB) fueron reconvertidos para la producción masiva de gel alcoholado, logrando un volumen total de 60 mil litros que han sido distribuidos en la comunidad universitaria, áreas de salud, de seguridad pública, áreas de procuración de justicia, de protección civil, centros penitenciarios, ayuntamientos, medios de comunicación de manera totalmente gratuita.

Foto: Cortesía │ UAS

Puedes leer: Gestión de basura Covid-19: desechos contagiosos se sepultan en zona especial

“Hay que ponderar en un primer momento salvaguardar la salud y la vida de los mexicanos y no es temor a la pandemia, no es psicosis el que la gente no quiera salir” comentó Guerra Liera.

Recordó que el 17 de marzo se suspendieron actividades masivas y el día 21 del mismo mes se suspendieron clases presenciales para evitar el riesgo de contagios en la comunidad universitaria, desde entonces los estudiantes no han regresado a las aulas.

“En el Parque de Innovación Tecnológica se trabajó y se han elaborado 30 mil caretas médicas, 146 cajas de acrílico, 20 videolanringoscopios digitales, se adaptaron dos unidades móviles, y 16 auxiliares respiratorios que fueron elaborados en este Parque de Innovación (…) la Universidad Autónoma de Sinaloa adquirió 5 ventiladores, los depositamos en el CIDOCS a disposición de quien los necesitara de manera totalmente gratuita”, citó el rector.

Detalló que el CIDOCS fue reconvertido a Hospital Covid-19, en donde se han atendido a 550 pacientes, de los cuales 360 resultaron positivos.

Guerra Liera realizó un reconocimiento a los directores y el personal de la Facultad de Química y del Parque de Innovación por su trabajo, aunque en el proceso algunos de sus integrantes resultaran contagiados por la pandemia que combaten.

Foto: Cortesía │ UAS

Lee Aquí: Don Gregorio, el dador de cubrebocas del centro

Mientras tanto y en pro de seguir con las acciones de apoyo a la comunidad, se ha diseñado e impartido de manera gratuita el curso “Atención Integral del Paciente con Covid-19” en el Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina, el cual cubre todos los protocolos que se deben seguir en un hospital; a la fecha se han capacitado 3 mil 475 profesionales de la salud provenientes de 32 sedes hospitalarias del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud y hospitales privados.

La UAS habilitó hospitales temporales en diferentes espacios universitarios; en Culiacán se ofreció el Polideportivo “Jesús Alfredo Cuén Ojeda”, el Campus I de la Facultad de Medicina y el Estadio Universitario, en Los Mochis se puso a disposición el Teatro Universitario y en Mazatlán el Polideportivo.

Además, la Facultad de Psicología a través del Centro de Servicios Psicológicos a la Comunidad puso en marcha y de manera gratuita un programa de Atención Psicológica a Distancia por Contingencia de Salud Covid-19 dirigida a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

El rector de la Casa Rosalina puntualizó que es necesario estar unidos, pero ser conscientes así como ser responsables de la vida y coordinarse con las autoridades.





Lee más aquí ⬇