Impacta fenómeno de “La Niña” en Sinaloa: se agudiza la sequía

Mazatlán. Sin-. Desde hace dos años, el fenómeno meteorológico conocido como “La Niña” ha provocado que se registren pocas lluvias en la entidad, lo que ha agudizado el problema de la sequía en 12 municipios que están a la espera de la declaración de desastre por el agotamiento hídrico.

Pero, ¿a qué se debe esta anomalía climatológica? El encargado del Servicio Meteorológico en Mazatlán, Hugo Nordahl, asegura que cada año se presenta una época de sequía, también conocida como estiaje, que es el periodo de la transición de invierno-primavera hasta llegar al verano. En ese lapso casi no hay lluvias.

Durante la estación de verano es cuando se presentan más lluvias, otoño es un poco seco y en el invierno se llegan a tener precipitaciones que complementan las lluvias de verano, sin embargo, desde hace un par de años la sequía se prolongó al registrarse pocas precipitaciones en verano.

"En el verano del 2020 tuvimos precipitaciones poco dentro de lo normal, pero no fueron lo suficiente para que las presas se llenaran, al no llenarse las presas y el uso desmedido que hacemos del agua, pues causa que tengamos este problema, la sequía" indicó.

Hugo Nordahl es el encargado del Servicio Meteorológico en Mazatlán. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"El año pasado la temporada de lluvias estuvo casi dentro de lo normal, pero la temporada anterior a esta (2020) fue muy baja, entonces, la temporada 2021, a pesar de que fue casi normal, no fue lo suficiente, porque ya estaba un poco más seco", añadió.





¿POR QUÉ LA FALTA DE PRECIPITACIONES?

El especialista explica que las precipitaciones dependen de la evaporación que produce el océano. Aquí es donde entra en escena el fenómeno meteorológico conocido como “La Niña”, en el que es típico observar condiciones más secas a lo normal y que se caracteriza además por tener temperaturas frías y perdurables, lo que ha causado estragos en las precipitaciones.

"Normalmente por el fenómeno de ‘La Niña’ es cuando tenemos pocas precipitaciones, bajan significativamente y si esto se prolonga, pues tenemos menos precipitaciones o el periodo de lluvias tarda más, provocando que la poca agua que tenemos se acabe rápido", explicó.

Agregó que el efecto de “La Niña” se ha hecho presente desde el periodo 2020-2021, prolongándose hasta el 2021-2022, de ahí que las precipitaciones durante estos dos años no hayan sido suficientes para llenar las presas y que no hubiese una recuperación de los mantos acuíferos, pues la mayor parte de las precipitaciones fueron sobre la costa y no sobre la sierra.

"Las precipitaciones importantes son sobre la zona serrana, puede Mazatlán inundarse todos los días durante la época de lluvia, pero esa agua se queda aquí en la costa, en el mar, lo que importa es que llueva sobre la sierra; la zona serrana es la que recibió menos lluvias", agregó.

Como ejemplo, recordó lo ocurrido el año pasado en El Quelite, donde el puente del mismo nombre fue derrumbado por la fuerza de la corriente del agua, mismo recurso hídrico que se desperdició y terminó en el mar, porque ahí no hay una presa.

"Si no llueve en Mazatlán en toda la temporada no pasa nada, al contrario, no nos inundamos, pero si no llueve sobre la sierra, entonces sí nos afecta", apuntó.





TRANSICIÓN

El fenómeno meteorológico de “La Niña” aún prevalece y de acuerdo a los modelos de pronóstico, para el verano entraría a fase neutra y dejaría de afectar. El detalle es que aún falta más de un mes para entrar a esta nueva estación. El verano inicia el 21 de junio y termina el 22 de septiembre.

"Si se cumple el pronóstico a nivel mundial, que ‘La Niña’ pase a una fase neutra, se prevé que para el verano entre esta transición, y podemos tener las lluvias normales; hay 50% de probabilidad para que ocurra esta transición y estaría dejando de afectar, pero todavía falta para que empiece el verano", concluyó.

De acuerdo a la última actualización del Monitor de Sequía de la Conagua, 12 municipios de Sinaloa están a la espera de la aceptación de la declaratoria de desastre por la falta de agua; estos municipios son Choix, El Fuerte, Sinaloa municipio, Mocorito, Salvador Alvarado, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa.