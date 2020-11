Iluminan a Mazatlán con la magia de la Navidad

Mazatlán, Sin.- La ciudad empieza a engalanar sus calles con miles de luces de colores que anuncian la llegada de la Navidad y como preámbulo, arriban los vendedores foráneos con un sin fin de productos que dan la magia, la ilusión y los buenos deseos a la celebración.

Desde hace 9 años, comerciantes del Estado de México instalan puestos con diferentes artículos, principalmente de luces, para adornar las casas mazatlecas.

Axel Eduardo ofrece una gran variedad de luces en diferentes artículos. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Axel Eduardo Rubio González, de 24 años de edad, llegó por primera vez a Mazatlán cuando tenía 15 años y desde entonces viene cada temporada por un periodo de un mes, ahora acompañado por su esposa e hija, pero ella se encargada de otro puesto.

El mismo comerciante coloca puestos por las avenidas Rafael Buelna, Carlos Canseco y Óscar Pérez Escobosa, cada uno tiene un encargado y dos empleados, que son los que cuidan, atienden, velan y cuidan la mercancía.

"Es la misma persona que trae todos los puestos, venimos por un mes y somos como 10 muchachos, se renta una casa, pero nosotros como trabajadores nos quedamos a dormir aquí adentro, porque no podemos poner y quitar el puesto todos los días y las mujeres, que son las encargadas, duermen en la casa".

El joven que atiende el puesto ubicado sobre la avenida Carlos Canseco, cada año deja su hogar y viene por un periodo de un mes a esta ciudad, que desde la primera vez que la conoció le gustó mucho y ya la ve como su segunda casa.

Comparte que desde muy chico se ha dedicado al comercio, debido a que su familia es de bajos recursos y tuvo que empezar a trabajar para aportar dinero.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"Ya había entrado a la preparatoria, en ese momento entró una hermana a la secundaria y hable con mi mamá, porque honestamente la escuela no me gustaba y me dediqué a trabajar para ayudarles económicamente y que mi hermana estudiara".

Desde hace unos años se casó y dejó de ayudarles, pues de este trabajo mantiene a su familia y cuando regresan a México se dedica a vender en la calle dulces y todas las "novedades" que van saliendo.

El mexiquense señala que la pandemia del Covid-19 también ha afectado a los vendedores foráneos, ya que esta temporada, de un 100% las ventas han bajado un 40%, y han tenido que disminuir los precios un 15%, respecto al mismo periodo del año anterior.

"Las cascadas las traíamos a 600 y 650 pesos y ahorita están en 500 y 550 pesos, sí bajó alrededor de un 15% por la situación difícil que se vive por la pandemia. Los precios se van a mantener hasta que termine la temporada, los estamos dando a precio de mayoreo, como quien dice".

En los puestos se pueden encontrar series de luces, cascadas de 6 y 10 metros, mangueras, redes, estrellas, bastones, figuras, proyectores láser, inflables, además de árboles artificiales.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Las estructuras de diferentes figuras las mandan hacer, pero ellos colocan la manguera de 10 metros con luz y le dan forma, en el caso de las flores de noche buena de papel, son también elaborados por ellos mismos.

Uno de los artículos que más se vende son las series de luces de cascada para adornar los exteriores de las casas y son de colores, blancas, azueles, doradas y amarillas.

Jorge, otro joven de 19 años de edad, es la primera vez que viene a Mazatlán y está asignado a un puesto de la avenida Óscar Pérez Escobosa.

El trabajo no es muy pesado, pero sí se extraña la casa, es la primera vez que dejo a mi familia, pero aquí estamos echándole ganas.Rubio González









