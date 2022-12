Por falta de personal jurídico Insabi no otorga recursos a Sinaloa

Culiacán, Sin.- El Instituto de salud para el bienestar ( Insabi), no ha logrado concretar el proceso de la transferencia del rededor de 70 millones de pesos a la secretaría de salud del estado de Sinaloa por falta de personal en el área jurídica, informa Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud en Sinaloa.

Cabe mencionar que los recursos serán destinados para el funcionamiento de las nuevas instalaciones del hospital general de Culiacán y el centro de salud urbano de la capital sinaloense.

El funcionario estatal también compartió que la respuesta que han dado las autoridades correspondientes del insabi es que existe un gran número de rezago en toda la documentación jurídica y enfatizó en que también les falta voluntad para poder impulsar y resolver este tema de manera inmediata y oportuna.

"Ellos argumentan qué es falta de personal y que por ello no pueden sacar adelante todo porque son temas jurídicos convenios y todo eso que tienen que estar revisando es su argumento, la realidad es que ellos lo argumentan cómo que les falta personal y que al ser temas jurídicos la persona que se encarga de revisar esto, pues, tiene todo el país encima eso es lo que nos dicen creo que sí se requiere un poco de voluntad, pero no podemos presionar más desde la trinchera que nos toca a nosotros no hemos podido lograr más", compartió.

Y cabe mencionar que el adeudo que mantiene el Insabi con la secretaría de salud del estado de Sinaloa es de 32 millones de pesos que serán destinados para la terminación del hospital general de Culiacán y de 43 millones más para la rehabilitación del centro de salud urbano.

El secretario de Salud recalcó que si el tema del recurso no se resuelve de manera oportuna durante esta semana le tendrá que pedir al gobernador del estado Rubén Rocha Moya que él va el asunto directamente con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador aprovechando su próxima visita al sur del Estado el próximo domingo donde supervisan todo el avance de las obras en las presas Santa María y Picachos.