Heriberto Barrón y su habilidad para crear arte con la madera

"Es un don que Dios me dio", aseguró el artista escuinapense Heriberto Barrón Rojas al hablar sobre la actividad que ha realizado durante los últimos 30 años de su vida: dar vida a trozos de madera con el arte del tallado.

El tallado en madera, de acuerdo a algunos artículos, consiste en esculpir o dar forma a trozos de madera, para lo cual se utilizan solamente herramientas de hierro manuales, la fuerza física y la paciencia del escultor o artista.

Heriberto Barrón, quien actualmente labora como despachador en una estación de gasolina en la salida sur de Escuinapa, señala que estas obras de arte las comenzó a hacer hace casi 30 años (actualmente tiene 54 años de edad), lo cual lo empezó a llevar a cabo como un pasatiempo.

Relata que el gusto por crear estas obras de arte le surgió al observar a un viejo amigo, a quien le llamaban "El Chugo" (Víctor Manuel Vizcarra, DEP). Era él quien hacía ese oficio mientras Heriberto lo veía.

"En ocasiones me tocaba ir a echarle la vuelta a su casa y ahí miraba cómo él se ponía a darle forma a trozos de madera, tenía mucha imaginación y paciencia para hacer los trabajos, no conocía a nadie más que aquí en Escuinapa hiciera esos trabajos, fue ahí con él donde descubrí que traía el don para eso", destacó.

Recuerda que la primera pieza que hizo y logró darle forma fue la del cuerpo de una mujer en un pedazo de yeso, tallándolo con una pequeña navaja.

"Fue un pedazo de yeso duro que me encontré por ahí en donde me puse a hacer el primer tallado, le fui dando con una navaja, bien recuerdo que fue la escultura de cuerpo completo de una mujer lo que formé, ahí fue donde ya supe que Dios me había dado este don", explicó.

Luego de haber dado forma a su primera pieza, fue adquiriendo las herramientas necesarias para tallar la madera, como lo son gubias y formones, principalmente.

"Ya después ahí en pedazos de manera fui dándole formas, en todo este tiempo (casi 30 años) ya han sido muchas obras que he realizado, todo esto siempre lo hago en mis tiempos libres", señaló.

Deja huella

Entre esas tantas piezas que ha elaborado recuerda haber tallado una "Venus de Milo" y otras más que se han utilizado para adornar hogares y otros espacios escuinapenses.

Actualmente, Heriberto se encuentra tallando el tronco de un árbol seco el cual está ubicado en un parque frente al plantel de la Secundaria SNTE. En él está dando forma a los rostros de dos indios, obra a la cual llamó "El Indio Gerónimo".

En esa obra busca dejar plasmado su trabajo para que pueda ser admirado y apreciado por quienes acuden a ese lugar.

"Todos nos vamos a ir, se va llegar el momento que ya no vamos a estar aquí en este mundo y sé que con esta obra estoy aportando algo al pueblo, este era un tronco seco que estaba ahí, al cual ya le estamos dando vida con esta obra", puntualizó.

Por último, comenta que espera que su obra también despierte el interés de más personas para que aprendan a realizar este arte.