"Hay buena expectativa del gabinete de Sheinbaum": Roxana Rubio

Culiacán, Sin. -La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio, manifestó que tiene buena expectativa de parte del gabinete recién dado a conocer por la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, pero externó que el nuevo gobierno debe dejar trabajar a los secretarios con libertad.

Además, celebró que en esta parte el gabinete se encuentre un sinaloense, como Julio Berdegué, ya que en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se había contemplado la participación de experto en agricultura y empresario de Sinaloa.

También puedes leer: Critican visita de AMLO a Sinaloa previo a las elecciones

La diputada local electa también hizo énfasis en Marcelo Ebrad, quien fungirá como secretario de Economía, y manifestó que este tiene un perfil muy capaz y de conocimiento, por lo que espera que las tareas en materia económica prosperen para el país.

"Acción Nacional desea que el país le vaya bien ojalá que estos personajes no estén nada más atrás del presidente y si los dejen ser de verdad como secretarios, me da gusto que un sinaloense nos represente en la Secretaría de Agricultura y siento de la Secretaría de Economía no funcionó la vez pasada y ojalá no estén llevan a Marcelo Ebrad al congelador", manifestó.

En ese sentido, la dirigente del PAN comentó que su objetivo es que a México le vaya bien y que exista libertad de acción en cada uno de los secretarios para que sean independientes y jueguen un buen papel en beneficio de la ciudadanía.