Habrá un eclipse solar en Sinaloa y será más pronto de lo que crees

Culiacán, Sin.- Los eclipses solares son hechos tan raros que maravillan al mundo cuando ocurren, y muy pronto tendrá lugar uno en Sinaloa y parte del norte de México.

Será el 8 de abril del 2024 el día en que ocurrirá esta maravilla y cubrirá una superficie que irá desde Mazatlán, Sinaloa, el norte de México, hasta Terranova y Labrador en Canadá, según expertos.

El horario que tendrá este acontecimiento será a partir de las 4:00 de la tarde, pero en Estados Unidos podrá apreciarse a la 1:30 de la tarde, con una duración de 4 minutos con 26 segundos aproximadamente, así que debes estar muy pendiente para no perdértelo.

Los eclipses suelen ser eventos naturales muy curiosos y llamativos, más para aquellas personas fanáticas del espacio, pues aunque no es algo raro de que ocurra, no suceden con frecuencia y la mayoría de ellos no se pueden apreciar a simple vista.

Pero el eclipse solar ocurre cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean de tal forma que un cuerpo celeste proyecta una sombra sobre el otro. La luna se alinea entre el planeta tierra y el sol, lo que provocará una interferencia en el paso de la luz del sol.

Recientemente la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció la fecha próxima en la que se dará este increíble suceso, pues a decir de científicos, el Eclipse Solar cubrirá parte de la tierra, un equivalente 200 kilómetros entre México, Estados Unidos y Canadá.

Otros eventos

Fue el pasado 4 de diciembre de 2021, que se pudo apreciar un eclipse total solar que duró solo 2 minutos. Desafortunadamente solo se apreció en el Polo Sur por lo que la NASA, a través de su página oficial de internet y de su canal oficial de Youtube transmitió este evento. Esta vez no será la excepción, la NASA transmitirá el próximo eclipse, para que aquellas personas que no puedan viajar para apreciarlo, sean partícipes de este evento a través de la transmisión en vivo.