Habitantes de La Noria se quejan de la falta de agua

Por los constantes cortes en el suministro de agua potable en la sindicatura de La Noria, sobre todo en esta temporada de calor, vecinos del lugar se reunieron la mañana de este viernes con el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Osvaldo López Angulo.

Lo que sería una manifestación en las instalaciones de la Jumapam terminó en una reunión de una comitiva integrada por regidores del Partido Sinaloense y el Síndico, Cipriano López Osuna, para exigir una pronta solución al desabasto de agua que afecta a casi 200 familias del lugar.

“Lo que nosotros le comentamos al gerente de Jumapam es que para qué esperar cada verano a que se presente el problema. Ahorita son casi 200 familias las que son afectadas por este problema, entonces ahorita ya teníamos casi cinco días sin agua en La Noria. Sí, nos han estado mandando pipas de agua, pero esa no es la solución", expresó el Síndico.

López Osuna comentó que Jumapam les dice que se trata de un problema de la Comisión Federal de Electricidad con el suministro de energía, sin embargo, los afectados buscan que sea la paramunicipal quien resuelva con la CFE la situación, toda vez que los usuarios pagan puntualmente el recibo por consumo de agua.

Buscan que Jumapam resuelva la problemática. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Advirtió que si para el martes no se soluciona el problema del abasto del agua, se tomarán otras medidas.

“La gente ya no quiere que le endulcen la boca. Dicen que el problema son unos transformadores que están en el poblado de Veranos, que se calientan mucho y no dan los voltajes para que la bomba aviente el agua para La Noria, el problema no es de agua”, expresó.

El Síndico reconoció que si bien se está brindando el agua en pipas, y que todo se origina en falta de mantenimiento de la Conagua, en muchas ocasiones el líquido se da por tandeos, sin llegar a todos los rincones de la sindicatura, quedándose inclusive hasta cuatro días sin el suministro.

La comitiva compuesta por alrededor de seis vecinos, el Síndico y los regidores Reynaldo González Meza, Jesús Sandoval Gaxiola y América Carrasco Valenzuela, ingresó a las oficinas de Jumapam para hablar con Osbaldo López Angulo, gerente general de la Junta.