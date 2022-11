Más allá de miserias políticas, hay que reivindicar la cultura de la bondad: Morena

Culiacán, Sin.- Después de que el alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes, anunció que se construirá un museo dedicado al narco y de paso dijo que no estaba de acuerdo de que se le cambió de nombre al Triángulo Dorado a la región montañosa de este municipio, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Feliciano Castro Melendrez se mostró en contra de la instalación del museo al advertir que este vendría a acrecentar la apología del delito.

Precisó que el Congreso no tiene conocimiento de la propuesta

“El Congreso no tiene conocimiento de tal propuesta y las acciones que tengan que ver con eso, como el Museo del Narco, es cosa de él y por supuesto que esta propuesta estigmatiza a Sinaloa”, dijo.

En lo que se refiere al Triángulo Dorado que tanto el Congreso de Sinaloa, como los Congresos de Durango y Chihuahua están cabildeando para que se le conozca como el triángulo de la Bondad y que ahora el alcalde de Badiraguato se opone, Castro Melendrez dijo que más allá de miserias políticas es necesario reivindicar la cultura de la bondad que porta la gente de estas comunidades.

“Pero no solo eso, tiene como propósito reivindicar la cultura de la bondad que porta la gente. En ese sentido, este proyecto está mucho más allá de miserias políticas, es un proyecto para trascender y en el centro está la gente”, dijo.

Señaló que quizá el alcalde de Badiraguato no lo entiende o no ha logrado ver, que el origen de este planteamiento es la gente y es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su visita más reciente a Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, él reivindicó justamente esto de las tres Legislaturas, pero no solo las tres legislaturas, sino al gobernador de Sinaloa y la gobernadora de Chihuahua asumieron como propio este proyecto.

“Entonces este es un proyecto pensando en la gente, y sin duda alguna tenemos la plena convicción de que va a salir adelante. Yo espero que el presidente municipal rectifique y se sume. Le invito a que rectifique, que se sume a este proyecto”, dijo.

El alcalde de Badiraguato también cuestionó los gastos que hacen los diputados para trasladarse a las comunidades que están asentadas precisamente en el Triángulo Dorado, a lo que el diputado de Morena, aseguró que todos los movimientos que se han hecho han sido cubiertos por los propios diputados.

“No hay un solo cinco de viáticos en todos los movimientos que se han realizado. Todo es voluntad de cada uno de los diputados, los viajes que se han realizado han sido con costo de los propios legisladores”, señaló.