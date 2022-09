Gobernador llama a funcionarios a darle seguimiento a problemáticas en escuelas

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, hizo un simbólico jalón de orejas a los integrantes de su gabinete, para que trabajen y pongan atención a las demandas de sus áreas, puesto que él, se encuentra ocupado atendiendo las necesidades de la ciudadanía en general.

Desde la conferencia de prensa semanera, el mandatario reclamó, en especial a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, y al director del Isife, Hugo Echave, informarle a los padres de familia, que la situación de las 117 escuelas que cuentan con problemas de luz eléctrica, pronto serán atendidas.

Esto, ante las diversas manifestaciones que se han presentado en palacio de gobierno y en otras localidades por los padres de familia.

"Que no agarren el asueto de sábado y domingo. Mis funcionarios no informan... infórmenle a la gente, pero se lo dicen, ya que se hizo un plantón y les hicieron la protesta", dijo.

En el evento, Rocha Moya giro instrucciones para que en cada plantel educativo que cuenta con problemáticas de este tipo, sea colocada una lona en la que se explique que las reparaciones están en proceso y que así los padres de familia se informen.

"Que manden a su gente y que me digan ahora si no pueden, sino para armarla yo, porque finalmente me toca a mí arreglar los temas", puntualizó.

En total, el gobierno del estado ha gestionado un recurso de 130 millones de pesos, para la atención de las escuelas que sufren problemas de luz eléctrica.