Gobernador destaca coordinación para lograr regresar a sinaloenses atrapados en Israel

Culiacán, Sin. -Tras la búsqueda de regresar a sinaloenses atrapados en la guerra de Israel, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que en una coordinación integral entre Gobierno del Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Israel permitió que avanzara la gestión para el retorno seguro de un grupo de 51 mexicanos que estaban varados en el aeropuerto de Tel Aviv, y en el que había cuatro sinaloenses.

Ante ello, el mandatario estatal explicó que desde el pasado lunes que tuvieron reporte de cuatro sinaloenses que solicitaban apoyo de las autoridades para salir de Israel, luego de la declaración de guerra, tuvieron contacto con la federación para que se integraran a la lista de mexicanos que iban a regresar en los dos aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Ya están aquí, ya hablé con ellos, después de que me dieron los datos, hablé con Juan Cuevas y me mandaron la relación, hablé con Julio Rivera y ya me mandaron decir desde ayer que ya estaban listos para venirse en el avión, es probable que ya hayan llegado”, señaló.

Rocha Moya mencionó que platicó con el embajador de México en Israel y con uno de los sinaloenses atrapados, quien le dio las gracias por el apoyo brindado.

En ese sentido, expresó que en todo momento estuvo atento de la gestión de la autoridad para el retorno de los connacionales que estaban en Israel.

Agregó que, cuando supo de estas personas, estuvo valorando la posibilidad de contratar algún avión privado para mandar traer a estas personas, pero por fortuna los trasladó un avión de la Sedena.

Finalmente, el mandatario estatal agradeció que fue posible lograr el regreso de los mexicanos e indicó que ya se tenía contemplada una alternativa más en caso de que se hubiera complicado.