Gloria González, del PT, acusa a Leobardo Alcántara de no apoyarla

Culiacán, Sin.- Gloria González Burboa presentó una denuncia en el Instituto Estatal Electoral (IEES), contra el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara Martínez, por ejercer violencia política de género contra las candidatas de este partido y negarles apoyo para realizar la campaña.

La ex legisladora acusó que Alcántara Martínez recibió más 12 millones para distribuirlos entre los candidatos, sin embargo, no lo hizo por lo que desconoce dónde y en qué se gastó ese dinero, porque ella no recibió un solo centavo.

Foto: Cortesía | Comité de Gloria González Burboa

“Al no destinar los recursos económicos y apoyo moral hacia todas las candidatas del Partido del Trabajo, con la voluntad de Dios y con los recursos que uno tiene hice campaña, con la motivación de la gente llegamos a recorrer los 18 municipios”, dijo.

frontpage Candidatos despilfarran recursos y dejan tiradas las candidaturas

González Burboa, quien hace días declinó su candidatura a gobernadora por el PT para apoyar al candidato de la coalición Va por Sinaloa, Mario Zamora, insistió que pese a que los candidatos no recibieron apoyo económico ni moral del líder del partido, sólo tres candidatas las que optaron por interponer este recurso, entre estas la candidata de El Rosario, Lupita de la Rosa y la aspirante a candidata de Concordia, Georgina López.

“La mayoría de los candidatos tienen miedo de alzar la voz, no se atreven a manifestarlo. Existe gran violencia política contra las mujeres y en contra de todos los candidatos”, dijo.

Aseguró que esperó hasta este viernes para interponer esta denuncia al ser notificadas por las autoridades electorales sobre los documentos que solicitaron al partido para conocer la cantidad total que recibió el partido para las elecciones y a que ella no se le asignó un solo peso.

González Burboa dijo que hasta este momento, pese a que declinó, sigue siendo candidata del PT porque no le han notificado la anulación de su candidatura.

Puedes leer: Gloria González se fue sola, el PT siguen con la 4T: Alcántara

Cabe recordar que a inicio del proceso electoral Georgina Monserrat López López, aspirante a la presidencia municipal de Concordia, puso una denuncia contra Leobardo Alcántara porque le negó la candidatura, le ocultó información relacionada con su registro, atentó contra su autoestima y la hizo objeto de burlas. Sin embargo el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin), apenas en mayo pasado por mayoría de votos decidió declarar inexistente la infracción por la “supuesta” violencia política contra las mujeres en razón de género.





















Lee más aquí:

Local Declina la candidata del PT a favor de Mario Zamora

Local Campañas no han provocado incremento de contagios

Local Asegura Rocha Moya no preocuparle declinación de Gloria González