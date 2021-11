Garantizan STASAM pago a sindicalizados del Ayuntamiento

Mazatlán, Sin.- Aunque hay un fuerte rumor en el Palacio Municipal de que había la posibilidad de que no se les pagará la quincena a todo el personal, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento (STASAM) aseguró que están garantizados tanto la nómina como el adelanto del aguinaldo para los mil 100 trabajadores sindicalizados.

La dirigente Laura Elena Tirado Aguilar aseguró que hasta el momento no hay ningún riesgo de que no se les pague a los trabajadores sindicalizados, ya que se puso a un interino en la Tesorería Municipal para que no hubiera ese caos.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

“Hasta ahorita no se me ha informado de que se detendría nóminas, porque está todo saliendo al orden del día, no ha pasado nada, la quincena pasada se dio y en esta quincena está programada para salir, incluso posiblemente se paguen los adelantos de aguinaldo para el Buen Fin”, manifestó la líder sindical.

Tirado Aguilar reconoció que ya había monitoreado con Recursos Humanos, porque surgió la duda, pero no, eso con anticipación lo han de haber previsto y por eso se decidió que hubiera un interino en Tesorería para que no pasara esto en cuestión de nóminas.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Dijo que el personal estaría recibiendo su parte de aguinaldo en día 15, a los que se les paga por quincena y el sábado a los que se les paga los fines de semana.

Dio a conocer que ante la ausencia de un nuevo titular en Oficialía Mayor, no se está contratando a nuevo personal, por lo que en ese sentido, sí está afectando al sindicato.









Lee más aquí ⬇

Local Buscan "tesoros perdidos" en Escuinapa