Furor por las piñatas en la época decembrina en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La temporada navideña marca siempre un incremento importante en la venta de piñatas y este año no ha sido la excepción; desde inicios de diciembre y hasta el día último los comerciantes de estos productos tienen sus mejores ganacias.

"Gracias a Dios han incrementado las ventas de piñatas, en estas fechas es cuando pasa, siempre es cuando a mí me va mejor en lo personal, aquí en mi local ha aumentado un 40 o 50 por ciento más o menos la venta, respecto a noviembre", comentó Doris Padilla, quien vende piñatas en la colonia Juárez.

Los precios varían entre 150 y 330 pesos, dependiendo del tamaño y del lugar donde se venda la colorida creación.

Emprendimientos locales

Entre los emprendedores locales, Alejandra Astorga destaca como una de las veteranas en el negocio. Con ocho años dedicados a la venta y fabricación de piñatas, Astorga comparte que esta actividad surgió como una necesidad económica adicional ante la situación financiera.

"Me he dedicado a vender y fabricar piñatas durante ocho años, es mi manera de generar un ingreso extra, especialmente en estas fechas decembrinas", afirma con entusiasmo Astorga, quien tiene su punto de venta en la avenida Gabriel Leyva del puerto.

Todo el mes de diciembre tienen buenas ventas los vendedores de piñatas navideñas. Fotos: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Alejandra destaca que su participación en el mercado se concentra principalmente en la temporada navideña y en eventos temáticos.

"Es durante la Navidad y en otras fechas especiales cuando la gente busca más piñatas. Es una tradición que alegra a grandes y chicos", agrega la emprendedora.

Con precios que van desde 150 hasta los 250 pesos, estas coloridas creaciones no solo son un símbolo festivo, sino también una oportunidad para emprendedores locales como Alejandra, quienes encuentran en las piñatas una fuente de ingresos.

"Es una oportunidad de emprender algo en estas fechas, no doy caro, para que se me venda todo, además de que sí le saco ganancias, así que no tendría por qué inflar los precios, ahorita ya aumentaron las ventas en un 60 por ciento, yo sé que de aquí y hasta el día último del mes me voy a saturar, porque es cuando más se vende", comentó la vendedora.