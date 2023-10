Funcionarios de PJF expresan su desacuerdo ante las críticas de AMLO

Mazatlán, Sin.- Juan Manuel Ladrón de Guevara de la Tejeda, líder seccional en Mazatlán del sindicato de trabajadores de la PJF, se pronunció en contra de las críticas constantes del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, durante sus conferencias matutinas.

En una declaración que resonó con el sentimiento de muchos trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), Ladrón de Guevara expresó que se han sentido insultados ante los dichos del mandatario de la república.

También puedes leer: Personal del PJ en Mazatlán continúan protesta por cancelación de fideicomisos

"Estamos dolidos, ofendidos, sentidos, invitamos a todas las personas que critican al PJF a que den una vuelta a nuestras instalaciones, porque no estamos de acuerdo en que se difunda la información de que no trabajamos", expresó el líder seccional.

El líder sindical también destacó que la crítica constante hacia el Poder Judicial no refleja la realidad del trabajo que realizan.

"Diario trabajamos para mantener bien todas las situaciones y casos de las personas que acuden, esas declaraciones no reflejan en nada nuestra realidad", añadió.

Además, Rubén Baltazar Cedeño, secretario del tribunal colegiado, se unió a las expresiones de Ladrón de Guevara, respaldando la importancia del trabajo que realizan en el Poder Judicial.

"Estamos cansados de que se difunda en las noticias y en todas las conferencias del señor presidente, esa información falsa en la que dice que no trabajamos, porque no es así, bueno fuera que se acerquen un día a checar nuestro trabajo", comentó Baltazar Cedeño.

Según Ladrón de Guevara, el Poder Judicial trabaja en beneficio de la ciudadanía y se enfrenta a las arbitrariedades de las autoridades, cumpliendo con su función de administrar justicia en el país.

"Trabajamos en beneficio de la ciudadanía, no de nosotros, nosotros queremos hacer bien nuestro trabajo siempre, nos enfrentamos de manera constante a las arbitrariedades de las autoridades, no nos vengan con que no trabajamos", añadió.