Funciona el carril preferencial en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con la implementación del carril preferencial para el transporte urbano por la avenida Ejército Mexicano de Mazatlán, de avenida Insurgentes a Gutiérrez Nájera, usuarios de camiones aseguran que la medida ha sido benéfica para ellos, ya que además de darle orden a la vialidad, acortan los tiempos en los traslados de sus casas al trabajo o escuela y viceversa.

"Son varias ventajas las que tiene este carril a lo que veo, ya no tenemos que andar tanto a prisas, ahora ya es un poco más relajante, porque andamos en camino desde casa hasta la escuela, y como si nada se llega, claro tampoco voy a decir que me salgo 10 minutos antes, pero sí me da el tiempo suficiente como para salir a buena hora y llegar a tiempo a mis clases, me ha beneficiado a mí en lo personal", comentó París Torres, alumna de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Puedes leer: Si el transporte se sale es porque automovilistas siguen utilizando ese carril: Vialidad

La estudiante narró una experiencia que vivió con un transportista de la ruta Jabalíes hace aproximadamente una semana, cuando el chofer, en lugar de irse por el carril como se lo pedían las personas que se encontraban en el camión, decidió irse por medio de todo el tráfico.

"La semana pasada un chofer prefirió irse por todo el tráfico, estábamos por la avenida Ejército Mexicano, yo ya había salido de la escuela y de repente vemos que se desvió, todos empezamos a decir que él tenía su propio carril, y el señor se enojó y dijo que le daba igual. Si ya está el carril y es benéfico para todos, por qué no usarlo", dijo.

Local Establecerán mesas de trabajo con comerciantes inconformes por el carril preferencial

Sergio Silva, quien normalmente utiliza el camión urbano para llegar a su trabajo ubicado en la avenida Juan Carrasco, asegura que desde la implementación de este carril los tiempos de llegada a su empleo se han acortado hasta 10 minutos.

"Antes, me acuerdo que desde mi casa en la López Mateos hasta mi trabajo que está por la Juan Carrasco, me tomaba unos 25 minutos, no porque esté muy lejos, más bien por el tráfico, pero desde lo del carril preferencial, llego en unos 15 minutos o un poquito menos, a los que tomamos el camión nos sirve de mucho", señaló.

Añade que en sus experiencias utilizando este carril, los conductores de camiones urbanos se han ido por el espacio delimitado para ellos.

"En mi experiencia los conductores han respetado mucho el carril y es que apenas así es como va a funcionar, si no, ni cuándo, pero sí se han comportado".

Para saber

La primera etapa del carril preferencial abarca 3.2 kilómetros de la avenida Ejército Mexicano-Juan Carrasco, desde Insurgentes hasta Gutiérrez Nájera. El objetivo es darle orden a una de las vialidades más transitadas de Mazatlán, disminuir los accidentes viales y acortar los tiempos de traslado del transporte urbano.