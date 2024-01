Fuga de aguas negras causa molestia en la colonia 20 de noviembre

Mazatlán, Sin. -Una fuga de aguas negras en la calle Constituyentes de la colonia 20 de noviembre en Mazatlán ha sumido a los residentes en una semana de preocupación y molestias.

Los afectados señalan que el estado húmedo constante ha llevado a ensuciar calzado y ropa, e incluso ha ocasionado incidentes de resbalones, llevando a algunos motociclistas a transitar con precaución extrema.

También puedes leer: Red de drenaje de Mazatlán sigue como tarea pendiente: colapsa aunque no sea temporada de lluvias

"Preferimos tomar otras rutas antes de pasar por ahí, seguido se ensucian los tenis, ropa, zapatos, y esos son los que van para la escuela o el trabajo, los más locos son los motociclistas que pasan con los pies sobre el volante para que no les salpique el agua mugrienta, literalmente eso hacen", dijo Montserrat Alcaraz López, vecina de la calle Constituyentes.

Los malos olores que emanan del sitio son otro de los inconvenientes que afectan a la comunidad, generando malestar y preocupación por posibles riesgos para la salud, pues los residentes expresan temor a contraer infecciones debido a la prolongada presencia de la fuga de drenaje.

"La verdad si nos da miedo, aquí en mi casa somos hipocondríacos, nos da miedo cualquier enfermedad y con esto fácil nos podemos contagiar de algo, que piensen en las criaturas que hay y salen a jugar y andar correteándose entre ellos, no podemos tener la calle así en este estado", añadió.

A pesar de los reportes realizados a Jumapam a lo largo de la última semana, los vecinos indican que hasta el momento ninguna acción ha sido tomada por parte de la paramunicipal para abordar y resolver la situación.

"En mi caso yo sí lo, reporte, pues si me cobran el agua y pago en tiempo mi recibo, tengo derecho a un servicio digno, entonces no hay motivos para que aguantemos esta fuga de aguas cochinas, no fuera en otros lados porque ahí van corriendo si fuera la casa de algún político".