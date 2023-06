Fuga de aguas negras lleva más de un mes en Puesta del Sol en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde finales del mes de abril, una fuga de agua en la calle Genaro Estrada, ubicada en el fraccionamiento Puesta del Sol ha causado molestias, y múltiples accidentes a los conductores y habitantes del asentamiento.

Edgar Avilés, quien tiene un comercio local de postres helados sobre la avenida Cristóbal Colon, comentó que la fuga de aguas residuales lleva más de un mes molestando a los vecinos, y comerciantes del lugar.

También puedes leer: Mazatlán y Culiacán en los primeros lugares de calles bacheadas en Sinaloa: Inegi

"Desde hace más de un mes que esta fuga de agua ha causado problemas aquí, la calle y la avenida están todas invadidas de aguas negras, en algunas calles tienen que rodear porque no se puede ni pasar caminando de lo inundadas que están, a nosotros como comerciantes si nos molesta porque nos quita clientes, ya es mucho el tiempo que lleva este problema y hasta la fecha no lo reparan", comentó.

Además, añadió que en múltiples ocasiones la Jumapam ya ha acudido a revisar la problemática, pero que nunca han intentado repararla.

"Jumapam ya ha venido, pero nunca han intentado tan siquiera repararla, nomás vienen para decir que estuvieron aquí y ya, pero no sé porque no han arreglado este problema, vienen en vano nada más, yo digo que para que los vecinos digan que si vinieron, pero de nada sirven si no arreglan el problema", añadió.

Una calle del fraccionamiento se ha visto tan perjudicada por las fugas de aguas residuales que algunos vecinos le han llamado el "Balneario", por la cantidad de agua que hay en el lugar.

"Parece un balneario público este pedazo de la Genaro Estrada, fácil se pueden aventar un clavado, no sirve de nada que nada más vengan a echar el ojo, se necesita que reparen este problema, porque de plano no se puede ni andar en paz, o caminar por aquí", comentó María Juárez, vecina del fraccionamiento Puesta del Sol.

Malos olores

Los malos olores también han sido un problema que los ha molestado desde que la fuga del drenaje se hizo presente en el lugar. De hecho, vecinos aseguran que el mismo tiempo que lleva el problema, es lo que llevan aguantando la peste que ha provocado.

"Hay muy malos olores aquí, afortunadamente los vecinos de aquí son más reservados, y como es época de calor, prefieren estar encerrados en el aire, pero antes los malos olores los aguantábamos todo el día, la peste entraba a la casa, y eso nos molestaba, y hasta la fecha sigue molestándonos, exigimos que no solo vengan a ver, que vengan y reparen, porque el olor es pésimo", agregó María.