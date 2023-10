Fuga de aguas negras en la calle Mexicali causa preocupación en la colonia Jaripillo

Mazatlán, Sin.- Los residentes de la Colonia Jaripillo se enfrentan a una problemática que ha generado malestar y preocupación en su comunidad.

Una fuga de aguas negras en la calle Mexicali, a la altura de la Esti 77, se ha mantenido sin resolverse durante más de dos semanas, lo que ha llevado a la acumulación de suciedad y malos olores en la vialidad.

También puedes leer: Fuga de drenaje lleva tres semanas por la avenida Luis Donaldo Colosio

Los vecinos de este asentamiento han sido testigos de la creciente acumulación de aguas residuales que fluyen por la calle Mexicali, causando un impacto negativo en la calidad de vida de la zona.

"Abarca gran parte de la calle esta fuga de agua, tenemos dos semanas batallando con esto, está toda sucia la calle y huele a animal muerto, puros desechos son los que salen de por aquí, parece que llovió por lo mojada que está, pero ni así", comentó Cecilia Pimentel, vecina del asentamiento.

La situación es particularmente preocupante para los estudiantes de la Esti 77, ya que se ven directamente afectados por los olores nauseabundos que emanan de la fuga.

"Los olores que se desprenden de aquí a causa de esta fuga, afectan a los estudiantes de la escuela, a fuerzas tienen que estar aguantando estos olores, no es justo para ellos que esta situación continúe, a mí no me agrada que mi hijo tome clases en estas condiciones", dijo Sandra Osuna, vecina de la Colonia Jaripillo.

A pesar de los múltiples reportes presentados a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam), los residentes afirman que ninguna acción ha sido tomada para abordar o investigar la fuente del problema.