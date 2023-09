Fuga de aguas negras en Arboledas 1 lleva más de dos semanas sin solución

Mazatlán, Sin. -Vecinos de Arboledas 1, entre calle Amapa y Bruma, en el municipio de Mazatlán, han reportado una fuga de aguas negras que lleva más de 2 semanas sin solución.

Los malos olores y la acumulación de agua sucia en la calle están afectando la calidad de vida de los residentes y generando preocupaciones de salud pública.

"Esto es inaceptable, hemos reportado la fuga varias veces a las autoridades municipales y hasta ahora no han hecho nada al respecto, los olores son insoportables y estamos preocupados por las enfermedades que podrían propagarse", Comentó Alan Medina, vecino de la calle Bruma.

Además de los malos olores, la fuga está generando problemas de seguridad en la calle, pues los coches tienen que desviarse para evitar la acumulación de agua.

"No se siente seguro pasar por aquí, por ratos sale mucha agua y otros no tanto, molesta a los vecinos de por aquí el tener tanta acumulación, y así llevamos dos semanas ya, los carros prefieren desviarse en veces o estacionarse en donde no este de lleno la fuga porque luego es un problema andar pasando por aquí", Añadió el vecino.

Los residentes de Arboledas 1 exigen a las autoridades municipales para que tomen medidas urgentes para solucionar la fuga de aguas negras y garantizar la salud y seguridad de la comunidad.

"Necesitamos que las autoridades que se encargan de esto tomen medidas, pero ya, aguantamos mucho con estos olores, afecta nuestra vida cotidiana, no se ha resuelto nada, exigimos una pronta solución por parte de los que se encargan de arreglar estos problemas", Dijo Irina Gómez, vecina del asentamiento.