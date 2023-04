Feliciano da vergüenza cuando usa la tribuna: Gene Bojórquez

Culiacán, Sin.- Cómo vergonzoso, catálogo el diputado Gene René Bojórquez Ruiz, al discurso el Feliciano Castro Meléndrez dio en la sesión solemne celebrada el día de hoy.

El congresista narró que en la participación que el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso tuvo en frente a los jóvenes, que participaron en el Parlamento Juvenil y que además utilizó la tribuna para mandar mensajes políticos.

"Con este tipo de actitudes dónde se quieren utilizar espacios para mandar mensajes a políticos, pues realmente da vergüenza que el presidente de la Jucopo esté utilizando estás sesiones solemnes para hacer este tipo de acciones", comentó.

¿Qué dijo Feliciano?

Durante su discurso, el presidente de la Jucopo retomó el tema de la autonomía universitaria, luego de hacer mención de la muerte de dos estudiantes el 7 de abril de 1972, destacó que en este periodo se vivía un conflicto entre las autoridades estatales y los universitarios.

El morenista señaló que cuando Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia en el 2018, comenzó un nuevo proceso histórico en el país.

"La Universidad, los universitarios lucharon por la autonomía de la Universidad, la autonomía entendida, tal cual lo consagra el artículo tercero constitucional. Significa el derecho de los jóvenes a la educación superior, a una educación superior en libertad, donde la generación del conocimiento no esté limitada ni por poderes políticos, pero tampoco por fuerzas internas al interior de la Universidad, que limitan justamente esa libertad para que los universitarios, desde su propia condición, puedan determinar esos procesos, así como también los procesos de autogobierno. Las universidades deben de estar en manos de los universitarios. Ninguna fuerza, ni externa ni interna, debe tener el control de la Universidad, porque eso es negar el derecho a la educación. A eso están convocados. Tomen en sus manos las universidades", declaró Castro Melendrez.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso no dio ningún discurso. Foto: Cortesía | Congreso

Ante esto, Gene Bojorquez adelantó que abordara el tema que denuncio ante los medios de comunicación.

"Ya sabemos que tiene el voto ponderado, ya sabemos que tiene la mayoría, pero, pues como todo lo que le molesta es que dejemos evidencia con escritos de lo que está pasando para que la historia nos juzgue en el camino que ha llevado él", agregó.

Por último, el diputado reprocho que Feliciano Castro no esté acatando las órdenes de la corte: "Es evidente que se está utilizando la tribuna con tintes políticos en una sesión solemne en donde no pierde espacio el diputado para seguir señalando lo que la Corte ya le dijo que está mal, donde ya le dijeron los juzgados que tiene que estar, pero parece que la ley, pues no sé por donde se la pasarán, pero no están acatando", dijo.