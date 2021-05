Falta vacunar 40% del personal de salud

Mazatlán, Sin.- La doctora Paloma Meneses, candidata a diputada federal por el distrito 01 de parte de la alianza Va por México, negó que el 80% de los trabajadores del sector salud de Sinaloa ya estén vacunados, como aseguró el director de Promoción y Prevención de la Salud en el estado, Cristian Aldo Muñoz Madrid.

Dijo que cuando mucho, la vacunación del personal médico en la entidad es del 62%, ya que existe muchos trabajadores de la salud que por cuestiones de la misma institución no han podido ser inmunizados, algunos por estar de vacaciones, otros por estar enfermos y muchos más por no estar en la primera línea de servicio o de contacto con Covid-19, como el personal de cocina y de intendencia.

Paloma Meneses, candidata a diputada federal por el distrito 01. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

“Es triste que el personal de salud no esté por completo vacunado, esa es la realidad, eso es México, eso es Mazatlán, por eso estoy aquí como candidata, porque es muy bonito sacar estadísticas y encuestas, no es cierto, existen personas que nomás se les ofreció un esquema de salud, se les cambió la marca de la vacuna, ahorita ya están con los maestros, pero el personal de salud no está cubierto, pueden venir otras pandemias, qué va a pasar, acabar con la vida de nosotros”, expresó.

Lamentó que a más de 4 meses de haber iniciado la inmunización contra el Covid, todavía no esté cubierto el esquema de vacunación para el personal de salud, a quien se le ofreció otra marca de vacuna y nada más se aplicó una dosis.

Con respecto a los protocolos y tratamientos que desde un principio se marcaron por parte del sector salud para los hospitales, expresó: “Mentiríamos si dijéramos que sabíamos el tratamiento, sabíamos que estábamos atacando una patología viral, y por tal incluíamos antivirales en el plan de tratamiento, también en base a la experiencia corta de diciembre para acá vimos que estaba funcionando la ivermectina, incluimos antibióticos, ya vimos que con 3 esquemas para los bichos que viene siendo bacterias, virus y parásitos funcionaba. La Federación decía que no debían aplicarse”.

Comentó que lo que sí vio efectivo, fue el tratamiento oportuno, pues al primer síntoma del paciente que acudía a urgencias, se atendía como tal.

“Que vi efectivo: el tratamiento oportuno, que al primer síntoma, el paciente tenía que acudir a urgencias, dejar el miedo algún lado, porque mientras más dejamos la enfermedad pasar más avanza la dificultad respiratoria y el virus va invadiendo los campos pulmonares, tuve la dicha de poder apoyar a los mazatlecos cuando en una sala de urgencias en la coordinación Covid, instalé los tanques de oxígeno”, indicó.

En el caso de que el paciente tuviera problemas pulmonares, se le mandaba hacer una tomografía, y de haber una patología muy infiltrante en los campos pulmonares, se hospitalizaba o se procedía a intubar, en los casos más graves.

Paloma Meneses asegura que ver la crisis sanitaria, económica y de gobernanza que vive el país, fue lo que la movió aceptar ser candidata a una diputación federal, para alzar la voz y hacer el contrapeso en el gobierno y decir que merece el sector salud y la sociedad.

“He escuchado a candidatos de Morena que dicen, de llegar voy a participar, le voy a apostar a la salud, voy a resolver el Covid, ya lo tuvieron en sus manos, yo no necesité ser candidato ni directora de una clínica, yo hice mi trabajo como ciudadana”, concluyó.

PALOMA MENESES

Fue jefa del Área de Covid-19 del hospital del IMSS en Mazatlán y prestó sus servicios en el área Covid-19 del Hospital General Martiniano Carvajal, fue premiada a nivel nacional como miembro honorable de Covid-19.









