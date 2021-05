Refuerzan protocolos ante relajamiento social durante pandemia

Mazatlán, Sin.- Ante el relajamiento social con respecto a las medidas sanitarias contra el Covid-19, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Andrés Siddartha Hindú, hizo un llamado a la población para que se sigua cuidando y protegiendo, ya que el riesgo de contagio se mantiene hasta para las personas vacunadas.

Informó que más del 80% del personal de salud de primera línea o de contacto ya fue inmunizada y próximamente se vacunará al resto, incluyendo área administrativa, paramédica, vectores y zoonosis.

Comentó que la mayoría de las personas con 60 años de edad y más de la zona sur del estado están vacunadas, faltaría una pequeña parte que no acudió a los módulos de vacunación, pero que podrán hacerlo cuando empiece la inmunización de las personas de 50 a 59 años.

“A mucha gente se le ha visto que no están usando el cubrebocas, hay una relajación, no sé si porque ya se está aplicando la vacuna, aunque ha habido menos casos, pero esto es porque hemos estado reforzando como Secretaría de Salud las medidas de seguridad e higiene en establecimientos”, expresó.

Indicó que las recomendaciones son las mismas desde que inició la pandemia: la distancia social, el uso obligado de cubrebocas, el lavado de manos constante, en primer lugar, y después la aplicación de alcohol o gel, así como el estornudo ‘cortés’, cubriéndose con el ángulo del codo cuando se tose o estornuda.

Señaló que se reforzaron los protocolos en establecimientos y negocios para proteger al personal y a los trabajadores de la industria turística.

“Nos estamos enfocando más en proteger al personal y a los trabajadores de la industria turística, de todos los sectores prácticamente para apoyarlos, estamos trabajando con todos los consejos y la Secretaría de Turismo para hacer capacitaciones y trabajar con el personal de todos los negocios para implementar las medidas de seguridad”, apuntó.

Dijo que esto ha permitido ver un descenso en el número de casos con Covid-19, con pequeños repuntes en días de mucho aforo y aglomeraciones, principalmente después de Semana Santa, Pascua, puentes largos y días festivos.

Aclaró que aunque la persona esté vacunada, debe continuar con las medidas de protección.

“No hay que relajarse, hay que seguir con la guardia en alto para que sigamos teniendo esos números bajos. Se reduce la cuestión de incidencia, pero no significa que si estas vacunado no te vaya a dar”, concluyó.

CIFRAS

64 pacientes activos registra el municipio de Mazatlán, con 13 nuevos casos y 1 fallecimiento al día.

28.1% de los pacientes activos se encuentran hospitalizados.

91% de las camas Covid-19 están disponibles en el municipio de Mazatlán.









